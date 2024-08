Rentrée littéraire 2024 : les romans en avant-première

Comme toujours, la Rentrée littéraire de 2024 promet d'être une période d'intense activité et de découvertes pour les amateurs. Des sujets de société, tels que l'écologie, les migrations, et les luttes pour la liberté et la justice, offrant des récits puissants et engagés sont déjà au programme.

Une fois encore, elle offrira un panorama des préoccupations contemporaines, avec des parutions prévues entre la fin août et la fin octobre. Bien entendu, ces titres sont des enjeux cruciaux pour les éditeurs, qui visent avant tout les multiples sélections de prix – Goncourt, Femina, Renaudot et ainsi de suite.

Parmi les auteurs français, certains noms se détachent déjà. Gaël Faye, connu pour son succès Petit Pays, revient avec Jacaranda, une exploration poétique de la mémoire et de l'identité. Olivier Guez, lauréat du prix Renaudot, publiera Mesopotamia, un récit qui promet de marquer les esprits.

ActuaLitté a également fait ses propres sélections, sortant des sentiers battus : vous trouverez ainsi dans ce dossier les avant-critiques des nouveautés à paraître durant la seconde quinzaine d’août et dans les semaines suivantes.

Autant de fictions à parcourir et de recommandations pour les lectures de la rentrée.

Crédits photo : La Librairie Nouvelle d'Orléans - ActuaLitté, CC BY SA 2.0