Romans, nouveautés : tous les livres de Bret Easton Ellis

Bret Easton Ellis est un écrivain américain né le 7 mars 1964 à Los Angeles, en Californie. Il est reconnu pour son style narratif distinctif, souvent caractérisé par une prose glaciale et des thèmes explorant le vide moral et l'aliénation de la société contemporaine. Ellis est une figure emblématique de la littérature postmoderne et du mouvement "Brat Pack", un groupe informel d'auteurs américains des années 1980.

Ellis a attiré l'attention du public littéraire dès son premier roman, "Less Than Zero" (1985), écrit alors qu'il était encore étudiant à Bennington. Le livre dépeint la vie vide et hédoniste de jeunes adultes riches à Los Angeles. Salué pour son style minimaliste et sa narration détachée, Less Than Zero est rapidement devenu un best-seller et a établi Ellis comme une voix importante de la nouvelle génération d'écrivains américains.

Son deuxième roman, "The Rules of Attraction" (1987), se déroule dans un collège de la côte Est des États-Unis et explore les relations chaotiques et superficielles entre étudiants. Ce livre a renforcé la réputation d'Ellis en tant qu'auteur capable de capturer l'aliénation et la désillusion de la jeunesse moderne.

"American Psycho" et la Controverse

En 1991, Ellis a publié son œuvre la plus célèbre et la plus controversée, "American Psycho". Ce roman suit Patrick Bateman, un jeune cadre de Wall Street qui mène une double vie de tueur en série. La publication de American Psycho a suscité un tollé en raison de ses descriptions explicites de violence et de sadisme, conduisant à des appels au boycott et à des débats sur les limites de la liberté d'expression en littérature. Malgré (ou peut-être à cause de) cette controverse, le livre est devenu un succès culte et a été adapté en film en 2000, avec Christian Bale dans le rôle de Patrick Bateman.

En plus de ses romans, Bret Easton Ellis a également contribué au cinéma et à la télévision. Il a écrit des scénarios et vu plusieurs de ses œuvres adaptées en films. Notamment, Less Than Zero (1987), The Rules of Attraction (2002) et American Psycho (2000).

Influence et Héritage

Ellis est souvent associé au mouvement littéraire connu sous le nom de "Brat Pack", un groupe d'écrivains américains des années 1980 qui inclut Jay McInerney et Tama Janowitz. Son style distinctif, caractérisé par une prose froide et un regard sans compromis sur la décadence et la désillusion, a eu une influence durable sur la littérature contemporaine.

