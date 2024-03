Les Prix de le Porte Dorée 2024

Pour cette année, le jury du prix littéraire est présidé par Sabyl Ghousoub, et se compose de Mohamed Berkani, journaliste (Franceinfo Culture) ; Polina Panassenko, autrice, lauréate du Prix littéraire 2023 ; Sylvain Pattieu, auteur Sarah Polacci, commissaire générale du Livre sur la place ; et Léonie Simaga, comédienne.

Celui du prix BD est présidé par Marguerite Abouet, autrice et scénariste, et compte dans ses rangs Maria Larrea, autrice et réalisatrice ; Maëlle Reat, autrice et illustratrice ; David Sala, auteur et illustrateur, lauréate du Prix BD 2023 ; Aton Soumache, producteur ; et Raphal Yem, animateur de télévision et journaliste.

7 romans et 7 BD ont été sélectionnés pour cette édition. Chacun des prix est doté de 4000 €. Les noms des lauréats seront dévoilés le mardi 14 mai 2024 au Palais de la Porte Dorée. Jusqu’à cette date, la Palais de la Porte Dorée accueillera des rencontres entre les auteurs et dessinateurs sélectionnés.