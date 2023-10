Partir à l'aventure, devenir Explora(teur) : les ouvrages qui feront voyager

Science-fiction

Les exilés de Mars

Colonie martienne, XXIIIe siècle. Dans la ville moderne du dôme Sud, les données régentent d'une main de fer le quotidien des citoyens. A chaque révolution sidérale, un millier de jeunes gens se pressent au grand auditorium afin d'être affectés au poste qui leur revient. Parmi cette foule, ils sont trois à affronter les probabilités : Helena, Altaïr et Atlas. Leur rêve : rejoindre les rangs de la prestigieuse division scientifique dont les sièges sont à la fois rares et convoités. Doués et ambitieux, ils ont tout pour réussir. Mais le jour J, malgré ses bons résultats, Altaïr se retrouve "non affectée" et exilée dans les usines du dôme Nord. Convaincue d'être victime d'une méprise, elle est prête à tout pour regagner la place qui est la sienne. Entraîné dans sa disgrâce, Atlas la rejoint pour faire éclater la vérité tandis qu'au sein même de la division scientifique, Helena mène l'enquête. Entre rêve et cauchemar, leur soif de vérité pourrait bien ébranler l'organisation de la cité et lever le voile sur les secrets de ses fondateurs...