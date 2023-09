Les littératures d'Europe se donnent rendez-vous à Cognac

Un point distinctif du FLEC est son engagement envers les jeunes auteurs. Alors que les écrivains renommés sont régulièrement mis à l'honneur, le festival s'efforce également de découvrir et de promouvoir les talents émergents de la littérature européenne. Parallèlement, le Prix des Littératures Européennes, décerné lors du festival, contribue significativement à la reconnaissance d'écrivains sur la scène française et internationale.

D'une grande richesse en événements, le FLEC propose bien plus que de simples rencontres avec des auteurs. Les participants peuvent s'attendre à des ateliers d'écriture, des expositions, des projections cinématographiques et des animations pour le jeune public. L'importance accordée aux traducteurs, cruciaux pour la diffusion de la littérature, renforce l'engagement du festival en faveur de la diversité et de l'accessibilité.

Avec des collaborations étendues à travers l'Europe, le FLEC s'est imposé comme un véritable carrefour culturel et littéraire européen. Son rôle unique en tant que forum exclusivement dédié à la littérature européenne le positionne comme un événement incontournable dans le paysage culturel français.

En 2023, Littératures Européennes invite à une escapade au cœur de la dolce vita. Pour cette édition, l'Italie est mise à l'honneur, célébrant la richesse et la diversité de la littérature italienne.

Cet hommage à l'Italie est l'occasion parfaite pour les lecteurs de (re)découvrir des œuvres intemporelles et d'explorer de nouveaux horizons littéraires. Grâce à la vision de Littératures Européennes, cette année promet une fusion inoubliable de la tradition et de la modernité, tout en célébrant le charme unique et le génie créatif de la littérature italienne.

En s'associant à des auteurs, des artistes et des penseurs, LEC crée une plateforme pour des dialogues inspirants et des expériences mémorables. À travers ces rencontres et événements, Littératures Européennes continue d'affirmer son rôle en tant que catalyseur de la culture, en rapprochant les peuples par le biais des mots et des histoires.

Le festival se déroulera du 14 au 19 novembre.

Crédits photo : Littératures Européennes Cognac