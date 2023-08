Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle - Programme de français classe de Première

Chaque domaine d'exploration lie une œuvre (ou une partie significative et structurée de celle-ci) à un parcours contextualisant son cadre historique et son genre. Sur les douze œuvres du programme national, qui est mis à jour par quart chaque année, trois sont attribuées à chaque domaine.

Le professeur sélectionne alors une de ces œuvres et le parcours qui y est lié.

Le théâtre est un miroir de la société, reflétant ses espoirs, ses craintes, ses rêves et ses réalités. En étudiant le théâtre du XVIIe au XXIe siècle, les élèves ont l'opportunité non seulement d'apprécier la beauté et la puissance de l'art dramatique, mais aussi de comprendre son évolution en réponse aux changements du monde. Ce voyage à travers les âges promet d'être à la fois éducatif et inspirant, à travers quatre objectifs.

Comprendre l'évolution du théâtre :

Les élèves exploreront comment le théâtre a évolué, des règles strictes du classicisme aux formes libres et expérimentales des temps modernes.

Étudier des œuvres emblématiques :

Chaque période est représentée par des pièces majeures, permettant aux élèves de comprendre les conventions, les thèmes et les styles propres à chaque époque.

Contextualisation historique et générique : Au-delà de l'étude des textes, les élèves apprendront à situer chaque œuvre dans son contexte historique, social et culturel, enrichissant ainsi leur compréhension.

Analyse et interprétation : Les élèves seront encouragés à analyser les textes, à débattre des thèmes et des motifs, et à développer leur propre interprétation.

Structure du programme :