Les éditions J'ai lu inaugurent le Prix Club des lecteurs 2023

Quoi de mieux, quand il fait froid dehors, que de préparer ses prochaines lectures estivales ? Voilà une idée qui réchauffe.

Or, ce prix n'est pas lancé ex-nihilo : il s'agit de l’aboutissement d’un travail de plusieurs années au plus près des libraires et de la création, en 2021, des clubs de lecture J’ai lu.

Six ouvrages sont retenus : ils sortent entre le 1er mars et le 10 mai, pour prolonger le plaisir des découvertes. Dans le même temps, 77 lecteurs et 7 librairies sont choisis pour éplucher ces romans.

Du Berlin des années 1920 au Londres des années 1940 ; à bord d’un taxi jaune, dans une librairie ou un jardin extraordinaire : des textes éminemment romanesques à glisser dans ses valises. – Prix Club des Lecteurs

Le, ou la lauréate, sera désignée au terme de ces mois de lectures effrénées.

ActuaLitté, partenaire de ce Club très spécial, proposera au fil de ce dossier des extraits de chaque ouvrage, ains que des lectures réalisées en exclusivité par la comédienne Magali Bonat.

Et bien d’autres choses seront à découvrir.