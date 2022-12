Le Manque : chansons et plus si affinités

Le groupe Le Manque se compose de deux vaillants troubadours – ou trouvères, en regard de leur position géographique. Christophe Esnault dans le rôle principal et Lionel Fondeville derrière la caméra, arrosent internet de leurs vidéos, depuis Charte. Avec humour option 40e degré, voir gratte-ciel ou prosaïsme déconcertant.

Le projet littéraire, musical et cinématographique Le Manque a été créé en 2007. Et sur YouTube, les compères essaiment avec bonheur et joie, dans un projet de haïklip – le clip haïku, sorte de déclinaison poético-vidéo-burlesque.

Des centaines de productions, qui dessinent la cartographie d’un univers proche du nôtre, certes, mais peut-être pas véritablement dans la même situation spatio-temporelle.

En somme, Le Manque vient du Multivers ? Peut-être. Dans les colonnes de ActuaLitté, ce sont des cris littéraires qu'ils poussent, convoquant Kafka, Beckett ou encore Bourdieu et tout le Romantisme fiévreux. Cela et bien plus encore, d’ailleurs.

Leurs créations sont à retrouver à cette adresse. (crédits photo : Le Manque, extrait de Pas bankable, seulement bancal)