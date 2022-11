Objectif cadeaux de Nöel en cinq ouvrages

#LivresNoel – Ce livre retrace le parcours hors norme et la prodigieuse carrière d'un gamin né à Oran. Confiant en ses intuitions et en sa bonne étoile, il est devenu un auteur, compositeur, interprète, producteur exigeant, et un artiste iconique aimé et respecté. Sans compromis, Daho a depuis quatre décennies publié une quinzaine d'albums marquants et une flopée de tubes inoxydables.

Il a survécu à la Dahomania et a imposé sa singularité artistique au point de devenir le parrain de la pop française. Casseur de codes, précurseur et passeur, il a réussi l'exploit de faire sauter les lignes de démarcation entre l'underground et la pop. Plus de quarante ans après la sortie de son premier album Mythomane en 1981, ce récit tout en anecdotes et confidences revient sur le tourbillon d'une vie artistique prolifique consacrée à sa passion pour la musique.

A l'occasion de cette rétrospective inédite préfacée par Elli Medeiros, le secret Daho a pour la première fois accepté de partager ses archives et de confier courriers personnels, photographies intimes, télégrammes, affiches, coupures de journaux, manuscrits... et même ses carnets de notes de collégien. En bonus, ce livre nous offre une Paper Doll avec ses tenues les plus emblématiques.