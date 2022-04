Un festival de lectures plurielles, à travers les univers de premiers romans

L’association Lectures Plurielles coordonne un réseau de plus de 3000 lectrices et lecteurs, réunis autour de la découverte et la sélection de premiers romans d’auteurs francophones et européens. La découverte et la sélection, car ces lecteurs pluriels non seulement lisent, échangent, débattent, mais choisissent leurs favoris. Et ces favoris sont invités à participer chaque année au Festival du premier roman de Chambéry, en mai.

Un événement aux milles facettes, littéraires mais surtout artistiques et culturelles : les mots s’écoutent, s’échangent, s’écrivent, se dansent ; les récits prennent vie lors d’expériences innovantes et inédites.

À Chambéry, les auteurs lauréats sont choisis par les lecteurs. Des lecteurs chambériens, mais pas que, qui lisent en français, mais pas que... et qui ont envie de faire découvrir au public leurs coups de cœur de l’année ! Aucune distinction entre ces lauréats, tous sur le même pied d’égalité, ils viennent à la rencontre du public, accompagnés par des écrivains confirmés, complices de la manifestation.

Découvrez dans ce dossier l'ensemble des ouvrages et de leurs auteurs, avec des extraits des livres qui seront à l'honneur durant l'événement. Et plus d'informations sur le site de l'événement.