 Annonce des 3 finalistes du Prix Jean Freustié 2021

Les membres de l’Académie Mallarmé ont voté par correspondance en ce mois d’avril afin d’établir la première sélection du Prix Mallarmé 2021. Le Prix est l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses distinctions poétiques. Il récompense un poète d’expression française pour un recueil de poèmes ou pour l’ensemble de son œuvre. Présidé par Sylvestre Clancier, le jury est constitué de l’ensemble des membres de l'Académie.