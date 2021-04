Elena Ferrante et ses livres, au coeur d'un reportage

Le voyage s'ouvre avec Naples, et, en particulier, avec un lieu bien précis : le quartier mythique derrière la gare dans les années 1950, le rione, comme l’explique le site de l’éditeur Garzanti.

« Annamaria Guadagni redécouvre les lieux, les voix et les vies qui sont entrés dans la tétralogie à succès de l'Amica geniale. Elle se promène dans les lotissements de HLM, dans le tunnel effrayant qui mène à la mer, dans les entrepôts industriels en ruine et peint une galerie de grandes femmes qui, en écrivant, en travaillant et en luttant, ont fait le XXe siècle italien. »

Entre essai et journal intime, la légende d’Elena Ferrante

L’objectif de l’auteure, en effet, n’est pas de dévoiler l’identité d'Elena Ferrante. Son texte est à mi-chemin entre un essai, un reportage et un journal intime : l’auteure se lance sur les traces de la célèbre écrivaine de L'amica geniale, et retrace les lieux du roman, en les interrogeant comme s'ils pouvaient parler, en recueillant des indices. Elle fait revivre les personnages, les lieux et les événements du roman sous une nouvelle lumière, celle de son enquête, de sa sensibilité personnelle.

L'auteure part donc à la recherche des secrets et des mystères qui traversent le récit d'Elena Ferrante. Elle se retrouve à parler avec une femme que tout le monde identifie à Lila, observe les étudiants de l'Université Normale de Pise qui ressemblent tellement à Elena, se promène dans le vieux centre de Naples. Et puis, à un moment donné, elle la rencontre pour de vrai, Elena Ferrante...

Une journaliste sur les traces de L’amica geniale

Annamaria Guadagni travaille depuis longtemps dans l'édition, a publié le roman L'ultima notte (La dernière nuit) chez Baldini&Castoldi en 1998 et collabore actuellement avec le journal italien Il Foglio.

Son texte fait également référence aux autres livres de Ferrante (La vita bugiarda degli adulti, e/o, 2019, publié en France par Gallimard en 2020 et L'amore molesto, e/o, 1992, publié toujours par Gallimard en 1995), mentionne Elsa Morante, et étudie aussi la relation entre les livres d'Elena Ferrante et Piccole donne, un texte important cité dans les romans. Dans son reportage sont également étudiés les liens avec les livres de Domenico Starnone, qui, pour beaucoup, pourrait être Ferrante elle-même.