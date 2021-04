Bernard Minier : La Chasse, ou la France du chaos

Le commandant Martin Servaz, figure récurrente de Bernard Minier, ne tarde pas à apparaître : alors que l’enquête s’ouvre, un premier élément frappe les services de police. Sur la poitrine de la victime, un jeune noir, a été marqué au fer rouge « Justice ». Amusant : chez Tackian, c’est « Vérité » (mais en grec ancien), que l’on grave sur les corps…

Selon les premières conclusions d’une police pas toujours brillante, voilà une chasse à l’homme un peu morbide qui aura mal tourné. D’autant que le cadavre est celui d’une petite frappe de la banlieue toulousaine. On lui prête des relations avec les courants salafistes — ainsi qu’une accusation de viol portée par la fille d’un notable de la Ville rose. Pourtant, il n’ira pas en prison… Peut-être aurait-il mieux fait, plutôt que de finir sous les roues d’une voiture…

Dans la tête de cerf, on retrouve également un cheveu, qui n’est pas celui de Moussa, la victime : il appartient à Kevin, autre petit escroc condamné, puis libéré… mais disparu d’un centre spécialisé dans la détention de mineurs. Et à force de recherches, il semble que d’autres types, au profil similaire, se soient perdus dans la nature.

En parallèle, nous découvrons un groupe de chasseurs, réunis autour d’un général à la retraite, baptisé l’homme aux yeux bleus. Ancien combattant en Afrique, il a regroupé une petite troupe de policiers, juges, notables. Au cours de leurs cérémonies, on se pare de têtes d’animaux et l’on promet de faire justice, parce que la France va à vau-l’eau, s’autodétruisant, rongée de l’intérieur. Ces joyeux drilles ont dans l’idée d’imposer une justice là où les criminels et la racaille sont condamnés, sans véritablement purger de peine.

Deux mondes qui s’observent, indirectement, et que Servaz va arpenter, dans une enquête peu commune.

[EXTRAIT] La Chasse, Bernard Minier

Car au-delà du prétexte policier, Minier s’aventure dans une évaluation de la situation française : un regard dur, probablement courageux, sur ce point de rupture atteint par un système qui a décidé d’abandonner ses banlieues, au point d’être aujourd’hui dépassé par elles. La République porte des symboles fantoches, les profs redoutent d’évoquer certains sujets en cours, craignant des représailles et la police représente une force injuste et violente, qui punit plus qu’elle ne protège.

Entre ces grandes lignes de force, la percée et les dérives des courants islamistes radicaux, qui s’infiltrent pour augmenter leurs forces vives. On tourne les pages, où s’amoncellent voitures incendiées, policiers tués, émeutes dans les banlieues. Et la critique sociale finit par prendre le pas sur une enquête que l’on a résolue bien vite : de fait, le travail de Servaz devient moins celui d’un flic cherchant des preuves, que d’un observateur. Il est ce miroir promené le long d’un chemin, comme l’écrivait Stendhal. De par son enquête, il nous entraîne et nous plonge dans ces défaillances étatiques.

Et il devient difficile de ne pas adhérer, tant la vision peut être celle véhiculée dans les médias. Si ces derniers sont susceptibles de déformer la réalité, ils ne s’en appuient pas moins sur elle. On prend conscience qu’un autre univers est à l’œuvre, un chaos grandissant.

Plus encore : ces êtres masqués — nous sommes en plein durant le deuxième confinement — nous rappellent que la pandémie a focalisé toute l’attention reléguant à un arrière-plan d’autres réalités, tout aussi vivaces. Et qui génèrent des groupuscules de justiciers, qui tiennent plus du KKK et des confréries secrètes. Quand l’inaction, ou l’impossibilité à agir, des institutions, elle finit par ouvrir la porte à des vengeurs décidés à préserver un pays laminé, qui tombe en lambeaux.

Minier est sévère, mais juste. Et si Toulouse lui sert de laboratoire d’observation, exposant les écarts sociaux flagrants entre nantis toulousains et banlieues pourries, la critique n’en demeure pas moins applicable à d’autres points de l’Hexagone. Douloureux et stupéfiants…

