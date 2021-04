Journée internationale du Livre : le marché de l'occasion et internet...

En tant que plateforme d’achat et vente de produits culturels d’occasion entre particuliers, Rakuten constate que le marché de la vente d'occasion poursuit également sa progression.

+ 25 % de vente de livres par rapport à 2019

La progression des ventes en ligne de Rakuten a connu une hausse significative de +25% par rapport à 2019. 2020 a été l’année au cours de laquelle Rakuten a vendu le plus de livres depuis sa création. L’effet « confinement » a été visible avec une augmentation de + 27 % des ventes au lendemain de l’intervention d’Emmanuel Macron annonçant le 1 e confinement, le 17 mars 2020.

Un public plus jeune

La part des acheteurs de livres de moins de 40 ans a connu une forte augmentation en 5 ans (+ 30 %). En moyenne, les acheteurs ont fait l’acquisition de 4 livres sur la plateforme en 2020. Les catégories cuisine, jeunesse, sport et développement personnel en forte hausse L’effet « confinement » a directement engendré la forte progression de certaines catégories sur les 12 derniers mois, avec un bond de + 63 % pour les livres de cuisine, + 58 % et + 55 % pour les livres pour enfants de 6 à 9 ans et de 9 à 12 ans, et + 52 % pour le sport. La hausse est de 38 % pour la catégorie développement personnel.

Le Top 5 des livres neufs rythmé par les temps forts de l’année 2020

Harry Potter à l'école des sorciers demeure le livre le plus vendu sur Rakuten depuis 20 ans. Le Top 5 des livres neufs vendus en 2020 reflète les événements marquants de l’année passée : l’entrée au Panthéon de Maurice Genevoix avec Ceux de 14, la disparition de l’iconique voix d’Astérix Roger Carel à travers le « livre-disque » Astérix – Le Menhir d’Or, réédité en octobre, et surtout la pandémie avec la présence en 2e position du livre de cuisine Recettes des films du Studio Ghibli, et en 3e place celle du livre de développement personnel Les Quatre accords Toltèques.

TOP 5 livres neufs 2020

Ceux de 14 - Maurice Genevoix Les recettes des films du Studio Ghibli - Minh-Tri Vo Les Quatre Accords Toltèques - La Voie De La Liberté Personnelle - Miguel Ruiz 1984 - George Orwell Astérix - Le Menhir D'Or - René Goscinny

Les best-sellers portent le marché de l’occasion

Le Top 10 des ventes de livres entre particuliers comprend les grands best-sellers de l’année passée, des derniers romans de Guillaume Musso, Michel Bussi ou Joël Dicker, au Prix Goncourt 2019 de Jean-Paul Dubois, en passant par l’implacable récit de Vanessa Springora, Le Consentement, qui a marqué le début d’année 2020. En 20 ans, plus de 25 millions de livres ont été vendus par des particuliers sur Rakuten.

TOP 10 livres d’occasion 2020

L'Énigme de la chambre 622 – Joël Dicker La Vie est un roman – Guillaume Musso Les Enfants du désastre - Miroir De Nos Peines – Pierre Lemaître La Guerre secrète contre les peuples – Claise Séverac La Panthère des neiges – Sylvain Tesson Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon – Jean-Paul Dubois Au Soleil redouté – Michel Bussi Il était deux fois – Franck Thilliez La Vallée – Bernard Minier Le Consentement – Vanessa Springora

Crédit photo : Pexels CC 0