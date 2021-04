Sciences et science-fiction : siamoises ou jumelles ?

Comment sciences et science-fiction se rencontrent, s’opposent ou se complètent pour éclairer le monde ? Comment science et science-fiction s’inspirent-elles réciproquement ? Comment définit-on le genre science-fiction ? Comment a-t-il évolué au cours du temps ? La science-fiction peut-elle nourrir la recherche ? Inception, Bienvenue à Gattaca, Interstellar, 1984, Dune, Le meilleur des mondes...

Autant d’œuvres littéraires et cinématographiques qui pensent un futur qui peut advenir et questionne le présent. Comment tous ces scénarios semblent-ils plausibles ? Que révèle l’apparition de nouveaux genres tels que l’écofiction sur notre société et nos peurs ? Comment la science-fiction met les sciences et les techniques en scène et interroge les conséquences sociales et humaines de leurs découvertes ?



Animé par Thomas Rozec, journaliste et animateur du podcast Programme B sur Binge Audio avec :

Simon Bréan, spécialiste de littérature de science-fiction française et de littérature d’anticipation au sein du centre d'étude de la langue et des littératures françaises à Sorbonne Université.

Ouvrage : La Science-Fiction en France : Théorie et histoire d'une littérature, Simon Bréan, Ed. SUP, 2012

Roland Lehoucq, astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique.

Ouvrage : Dune - : Dune, exploration scientifique et culturelle d'une planète-univers, Roland Lehoucq, Ed. Le Belial, 2020

Ouvrage : Anatomie comparée des espèces imaginaires, de Chewbacca à Totoro, Jean-Sébastien Steyer, Arnaud Rafaelian, Ed. Le Cavalier Bleu, 2019

En raison du contexte sanitaire, la rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne Youtube de Sorbonne Université. Le public pourra déposer des commentaires et poser des questions aux scientifiques.

L'événement est organisé par la direction des relations science culture et société de Sorbonne Université. Plus de renseignements et réservations.