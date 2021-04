Marathon des mots 2021 : Pop Culture et Californie s'implantent à Toulouse

« Nous avons travaillé et travaillons à plusieurs scénarios possibles, suivant en cela les recommandations du ministère de la Culture : nous avons élargi nos dates à la première semaine de juillet, de nombreux rendez-vous en plein air peuvent être envisagés », indiquent les organisateurs.

« Nous nous donnons les moyens de nous adapter jusqu’aux premiers jours de juin. Sinon, le festival aura une 17e édition gratuite et en ligne, à partir de Marathon, notre nouvelle plateforme numérique. »

À l’habitude, le festival offrira plus d’une centaine de rendez-vous littéraires et musicaux, programmés dans 44 villes de la métropole toulousaine et de la région Occitanie. « Nous avons inventé une édition vivante, curieuse et colorée, dédiée à la pop culture, doublée d’un voyage dans une Californie rêvée et d’un grand marathon des idées, intitulé “Et maintenant” où interviendront des personnalités comme Lola Lafon ou Lilian Thuram », souligne Serge Roué, directeur et programmateur du festival.

Si le festival n’accueillera d’écrivains étrangers qu’à travers des entretiens vidéo enregistrés et diffusés en préambule à la lecture de leur dernier roman par des comédiens, la liste des invités est déjà longue avec la venue notamment des écrivains Alain Damasio, Victor Dixen, Ivan Jablonka, Édouard Louis, Alain Mabanckou, Marie NDiaye, figure centrale de cette édition où lui sera remis le prestigieux prix Marguerite Yourcenar – SCAM, Joy Sorman ou d’artistes comme Ariane Ascaride, Olivia Ruiz, Jane Birkin, Julie Depardieu, Bruno Ruiz, le slammeur Capitaine Alexandre et le photographe Jean-Marie Périer...

Le programme complet de cette 17e édition du Marathon des mots sera annoncé lors d’une présentation diffusée en ligne le jeudi 3 juin 2021 à 11 h.