Délivrance : bouteille à la mer

Mais ce n'est pas parce que le danois a été identifié comme étant la langue de celui qui a écrit le message que la lecture se transformera en opération de tout repos : à part l'appel au secours qui apparaît en grosses lettres en tête du document, le reste du texte ne sera pas aisé à déchiffrer ! En effet, le temps, l'humidité, les conditions de conservation... tout a finalement concouru à effacer, diluer le reste du message, dont la seule certitude rapidement acquise est qu'il a été écrit avec du sang humain !

C'est donc sur les efforts conjugués d'Assad et de Rose que repose l'apparition progressive d'éléments complémentaires qui, sans permettre de tout dévoiler encore, finissent par faire changer le regard de Mørck sur cette affaire. Après plusieurs de ces petites avancées, il rejoint finalement ses assistants dans la conviction profonde que ce n'est pas d'un simple canular mais qu'il s'agit bien d'une affaire criminelle relevant des missions du Département V.

Alors, aidé (quand il n'est pas tout simplement tiré !) par ses deux acolytes un peu atypiques, Carl Mørck laisse son instinct, du super-flic qu'il est, se lancer sur la trace de ce qui va devenir une affaire particulièrement horrible dans laquelle les ressorts des comportements humains vont encore nous ramener dans des chemins sombres, tortueux, lugubres !

Nouvel épisode des enquêtes du Département V, Délivrance est le troisième volume sur sept déjà parus dans le Livre de Poche et sur deux (celui-ci compris) que j'ai lus (après Miséricorde avec lequel j'avais découvert l'univers de Jussi Adler-Olsen).

L'épaisseur du bouquin et celle de l'histoire n'ont rien à envier à ma découverte initiale et j'ai dévoré ce livre aussi vite qu'il est possible de le faire sans attraper un rhume du fait du courant d'air provoqué par les pages qui tourneraient trop vite, tant j'ai été captivé...

Contrairement à ce qui pourrait être redouté devant cet ouvrage de plus de 700 pages, l'ambiance est soutenue tout au long du récit, les à-côtés de l’histoire principale ne sont pas légion et ne gâchent en rien la lecture ni ne peuvent être considérés comme du remplissage seulement destiné à leurrer le lecteur : tout s'empile progressivement pour faire en sorte que les improbables liens qui vont finir par relier les policiers au meurtrier le fassent de manière cohérente, convaincante et crédible.

Alors, bien sûr, les inconditionnels des « cinq dernières minutes » ne se satisferont pas (ou moins facilement) de rencontrer trop tôt le responsable du crime qui a malheureusement mis un point final à l'histoire du jeune garçon auteur du message à partir duquel l'auteur décline son roman. Certes ! Pour ma part, étant un inconditionnel de Colombo, je n'ai pas été choqué par le procédé. Bien au contraire ! Il permet de goûter avec encore plus d'intérêt à l'imagination retorse de Jussi Adler-Olsen qui maîtrise les avancées de l'équipage d'enquêteurs avec une dextérité certaine. Et les qualités indubitables des assistants du vice-commissaire ne sont pas pour rien dans ces avancées sans pour autant que cela relève de la « capilotraction » télécommandée.

Alors oui, là encore, comme pour Miséricorde, on est devant un vrai bon polar qui garde en haleine son lecteur jusqu'à l'extrême limite!

Et justement, c'est peut-être à cette extrême limite qu'il n'aurait pas fallu aller. J'ai été assez déçu par le final de l'histoire où, certes, il n'y a pas d'invraisemblance, mais on ne peut que constater un enchaînement rapide de séquences qui font perdre une certaine crédibilité au succès des enquêteurs.

Allez, on va se dire que, toujours, les têtes d'affiche des romans policiers ne manquent pas de jouer sur l'inévitable erreur que le(s) coupable(s) ne peu(ven)t pas manquer de faire, sur cette part de chance qui doit finir par récompenser leurs efforts et leur ténacité. Oui, on va se dire ça ! Mais pour cette fois seulement !

Jussi Adler-Olsen, trad. Caroline Berg - Les enquêtes du département V, Vol. 3, Délivrance - Le Livre de Poche – 9782253184386 - 733 p. - 8,90 €