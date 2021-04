Corps public : à qui appartient une femme? 

Avant même que Morgan ne puisse s’apprivoiser complètement, elle semble appartenir aux autres et être la seule à s’en indigner. Le gynécologue qui, dès ses 12 ans, décrète que la pilule est indispensable pour elle, un premier partenaire qui affirme que son corps est prêt à enfanter alors qu’elle n’est qu’étudiante, ses professeurs de théâtre qui ne cessent de lui répéter que son corps appartient à son public, ses parents qui souhaitent la voir protégée par un homme fort, la sage-femme qui porte un œil condescendant sur ses choix de mère en devenir…

En tant que femme, mais aussi en tant qu’actrice, il lui faut très rapidement faire face aux regards extérieurs et à leurs avis très tranchés et rarement sollicités sur un corps qu’ils ne connaissent pas. Mais les hommes ne sont pas les seuls à imposer leurs visions. Compagnons, femmes, spécialistes, entourage, amies, parents, personne ne semble voir l’absurdité de ces avis tantôt faussement bienveillants, tantôt proprement cruels et intrusifs. Le temps passe, le corps de Morgan change, mais les commentaires, eux, sont toujours présents.

Car, s’il faut célébrer les victoires, Corps public est un album qui met le lecteur face à ces combats qui rythment encore le quotidien de beaucoup de femmes et qu’elles ne devraient plus avoir à mener. Alors le lecteur ne peut que s’enflammer avec Morgan de cette vérité crue et mise à nue par des dessins percutants au service d’un propos encore trop tabou. Car rien n’est laissé de côté, pas même l’accouchement ou le corps convalescent en post partum.

[Première pages] Mathilde Ramadier et Camille Ulrich - Corps public

Mathilde Ramadier et Camille Ulrich reprennent ici une réflexion qui nous accompagne au quotidien depuis des années avec un nouvel éclairage, celui du monde du théâtre. Le corps y a une place toute particulière, puisque c’est aussi l’outil de travail de l’actrice. Scrutée sur scène, l’actrice est d’autant plus sujette à la violence intériorisée et normalisée des injonctions silencieuses. Alors le choix se pose entre appartenance et affranchissement à la fine frontière entre la liberté et le jugement perpétuel, l’équilibre fragile d’être fille et de devenir femme.

Au rythme des étapes et des premières fois qui rythment la vie de Morgan, une chose semble rester constante : le corps d’une femme ne semble jamais lui appartenir complètement. Alors elle prend la parole devant son entourage pour mettre une nouvelle fois au jour les injonctions sociales incessantes, les critiques silencieuses et la charge mentale induite par le genre.

Elle les met face à son propre dilemme : la femme devrait-elle se résoudre à faire passer les désirs et avis des autres avant les siens, ou peut-elle échapper à cet emprisonnement normatif ?

Mathilde Ramadier et Camille Ulrich - Corps public - Editions du Faubourg - 9782491241537 - 20,90€