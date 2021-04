Sylvain, Sylvette et les compères : Maurice Cuvillier, conteur bucolique

En août 1941, l’hebdomadaire Cœurs Vaillants-Âmes Vaillantes publiait le premier épisode de Sylvain et Sylvette, récit conçu et réalisé de la main du dessinateur Maurice Cuvillier. Cette série rencontrera un succès considérable et qui ne s’est depuis jamais démenti, réunissant plus de 2 millions de lecteurs ! Une série indémodable qui traversa toutes les modes et innovations de la bande dessinée. Preuve en est : en 2021, Les Aventures de Sylvain et Sylvette soulèvent le même enthousiasme dans le cœur des enfants...

Tout d’abord, le projet s'inscrit dans la commémoration nationale de 2020, Année de la bande dessinée décrétée par le Ministère de la Culture et prolongée jusqu'en juin 2021, suite à la crise sanitaire. D’autre part, 2021 est l’année anniversaire de Sylvain et Sylvette qui souffleront leurs 80 bougies. Enfin, cette exposition rendra hommage au grand artiste que fut Maurice Cuvillier, figure inconnue du grand public, artiste majeur du 9e art, et natif de Dormans, à quelques encablures de Jonchery-sur-Vesle.

L'exposition se tiendra en Juin 2021 pour une durée d'un mois, du lundi 7 juin au samedi 26 juin 2021, avec une ouverture exceptionnelle le samedi 26 juin 2021 de 10h00 et de 14h00 à 17h00. Le tout sera à découvrir à la Médiathèque de Jonchery-sur-Vesle.

Au menu, des documents jamais montrés issus des archives personnelles de Jean-Louis Pesch, premier successeur historique à reprendre les Aventures de Sylvain et Sylvette après la mort de Maurice Cuvillier. On y découvrira 30 à 40 planches originales de Maurice Cuvillier et des dessinateurs qui ont poursuivi son œuvre, tels Jean-Louis Pesch, Claude Dubois et Jean Dupin. Les planches seront présentées dans un ordre chronologique pour montrer l'évolution des personnages et mettre en avant les techniques utilisées ainsi que le style graphique propre à chaque artiste.

Enfin, des documents originaux, ouvrages en éditions originales, affiches, lithographies, ainsi qu’une sérigraphie numérotée spécialement éditée par les Éditions Anagraphis (Montpellier) à l’occasion de ce 80e anniversaire attendent les visiteurs.