Cyril Pedrosa propose un bol d'air à Amiens (et de dessin)

Attirés par une musique composée pour l’occasion par Edward Perraud et diffusée sur la place, on découvrira, en version monumentale, l’affiche des Rendez-Vous 2021, audacieusement installée en plein air et dans les hauteurs, ainsi que les visuels des principales expositions et temps forts du festival. Vous pourrez également repartir avec quelques tirages soignés qui vous seront offerts, en particulier celui de l’affiche de Pedrosa et celui du projet « Le 9e Art dessine la Cathédrale d’Amiens », dont l’affiche est cette fois créée par Anne-Claire Giraudet.

Le parvis de la @MCAmiens prend forme pour accueillir votre balade de ce samedi ! Les visuels des expos sont installés et de curieux visuels ont commencé à envahir le centre-ville (flashez le code pour un cadeau bonus) !

À vos masques, prêts ? RDV samedi 17 avril de 11h à 17h ! pic.twitter.com/emcqEM7nmk — RDVBDAmiens (@RDVBDAmiens) April 15, 2021

Seront aussi exposés derrière les façades de la Maison de la Culture, les collages et œuvres d’Elsa Abderhamani, artiste associée au FRAC Picardie, qui a mené une résidence en mars à la MCA et les travaux d’étudiants de l’UFR des Arts.

La Maison accueille les élèves du Master Arts Plastiques de l’@UPJV_Univ pour créer l’exposition collective Au Travers. Venez découvrir les créations de ces jeunes artistes visibles depuis le parvis de la MCA côté jardin ! pic.twitter.com/cqzJVhrnGg — Maison de la Culture Amiens (@MCAmiens) April 13, 2021

Dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur et en évitant les regroupements, ce sera l’occasion pour les équipes du festival et celles de la MCA de témoigner, derrière leurs masques, de l’espoir que porte la réouverture progressive des structures et événements culturels et d’échanger quelques mots, quelques sourires et quelques émotions artistiques.