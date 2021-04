Dope Rider de Paul Kirchner : ça plane pour lui

Paul Kirchner est sans conteste un des grands maîtres de la bande dessinée économe, pour ne pas dire minimaliste. Les deux albums du Bus sont des chefs-d’œuvre d'humour absurde, délirant mais pince sans rire, dont j'ai déjà parlé ici avec enthousiasme. Ses variations autour de l'univers de l'enfer pictural étaient aussi très réussies dans Jheronimus & Bosch. Le voici de retour, une fois de plus grâce au travail soigné des éditions Tanibis : couleurs irréprochables, papier confortable, couverture cartonnée, ce Dope Rider publié simultanément en français et en anglais est un très bel objet. Mais que trouve-t-on derrière la couverture ?

Western est pris qui croyait prendre

Ce dont Kirchner raffole, c'est de raconter sans cesse de nouvelles histoires, sur un format imposé (ici, une seule planche en format portrait), avec des éléments récurrents, qui jouent à la fois le rôle de repères pour le lecteur, d'obsessions pour l'auteur, de motifs pour la composition graphique, de piliers sur lesquels prennent appui les déclinaisons infinies du thème. Pour Le bus, il s'agissait d'un bus, d'un chauffeur, d'un passager et d'un arrêt en bord de trottoir. Ici, les décors et motifs récurrents sont empruntés aux westerns spaghettis (canyons, cactus, coiffes d'indiens, robes à crinolines et autres bars de saloons), mais aussi, cela va de soi, aux icônes de la weed community : feuille de cannabis, insignes hippies, motifs rastas, imagerie shamanique et percées astrales.

Chaque planche voit le squelette en Setson qui tient lieu de héros confronté à un nouveau problème et le résoudre à sa manière très particulière, c'est-à-dire en l'ignorant et en voguant à l'aise dans d'autres plans de conscience. Si les situations ressemblent parfois aux clichés des récits de cowboy (un duel, une partie de cartes, une chevauchée à travers la pleine...), ce n'est jamais qu'un point de départ, d'où la planche, à la façon de l'esprit du fumeur de oinj, s'éloigne peu à peu, en roue libre, pour venir, après la montée et la descente, atterrir vers la case de chute.

High Times

Ces planches récentes font suite à une première série de publications des aventures hallucinées de Dope Rider dans les années 1970. Kirchner est remonté, littéralement, en selle pour suivre son lonesome smoker sur de nouveaux sentiers sinueux. Et ces nouvelles variations ont été publiées dans les très volatiles pages du High Times Magazine. A l'origine, il s'agissait d'une véritable contre-culture ; aujourd'hui, alors que la vente et la culture de la marijuana ont été légalisées dans bon nombre d'états américains, le cannabis et ses multiples exploitations est devenu un sujet comme un autre. Et le High Times Magazine n'est plus réservé aux seul Pot Heads endurcis.

Malgré le soin consacré à la réalisation de cet album, malgré le don de Paul Kirchner pour étirer son sujet dans toutes les directions et offrir à ses délires une limpidité graphique éblouissante, malgré la qualité de la traduction de Patrick Marcel, je n'ai pas été emballé par ce projet, peut-être parce qu'il délaisse le pessimisme magique qui hante les autres projets de Kirchner, son goût pour l'absurde et la cruauté gratuite, pour s'adonner aux calembours, tantôt dans le texte, tantôt dans les images et les associations d'idées. Paradoxalement, alors que le protagoniste est un cadavre sur pattes, la mort et les dangers existentiels ne sont pas suffisamment présents pour que les gags et les délires résonnent de façon profonde, comme dans les autres titres de l'auteur. Et dans les meilleures planches de cet album, tout de même.

En conclusion, un beau bedo, bien roulé, mais un peu trop léger à mon goût. Une fois les planches inhalées, l'effet se dissipe assez vite. A réserver dès lors aux obsédés de la fumette, ou à poser sur la table basse pour faciliter le transit de ce plan terrestre à tous les autres, une fois le pétard allumé.

Paul Kirchner, Dope Rider, Pour une poignée de délires, Editions Tanibis, 128 pages, 21 EUR, ISBN : 978-2-84841-059-3