L'Exprimante, un distributeur gratuit pour valoriser la presse ancienne

Dispositif interactif et reproductible, L'Exprimante se présente comme une borne gratuitement accessible, utilisable par le grand public de manière autonome. En se basant sur les numérisations de la presse ancienne (1807-1945), L'Exprimante propose de « rematérialiser » ces archives sous la forme d'un ticket, imprimé à la demande de l'utilisateur.

« Ce distributeur délivre, de manière aléatoire, un article paru dans l’un des 60 journaux numérisés disponibles sur Lectura Plus, publiés de 1807 à 1945, dans l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie », explique Lectura Plus. Plus d'un millier d'articles ont été sélectionnés au sein des quelque 600.000 pages de presse ancienne numérisées.

Quatre bornes ont été confectionnées afin de circuler dans les établissements culturels, documentaires et scolaires de la région Auvergne–Rhône-Alpes.

Léa Belzunces, Esther Bouquet et Déborah-Loïs Séry, trois designers diplômées de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne en 2019, et le collectif Atelier Regards, association de designers formés à l’École supérieure d’art et de design de Saint-Étienne, sont à l'origine du design de L'Exprimante.

L'Exprimante sera présentée officiellement le 11 mai prochain, et entamera une tournée dans les bibliothèques de Bourg-en-Bresse, Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble ou encore Roanne.