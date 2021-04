Lire à Limoges prépare l'édition 2021, présidée par Agnès Martin-Lugand

Dès février 2021, la Ville de Limoges a imaginé une formule prévue sur sept jours, du 3 au 9 mai 2021, afin de s’adapter à la crise sanitaire. L’évolution du contexte ne permettant pas d’envisager le maintien d’un rassemblement de plus de 200 auteurs sur une semaine, et la Ville souhaitant maintenir son engagement et son soutien auprès des acteurs de la chaîne du livre, un nouveau format a été élaboré avec les différents partenaires afin de maintenir un évènement littéraire mieux adapté aux contraintes.

Cette nouvelle formule, maintenue sur les dates initiales du 3 au 9 mai 2021, propose la venue d’une cinquantaine d’auteurs, issus de maisons d’édition nationales sous la présidence d’Agnès Martin-Lugand. Ils rencontreront leur public lors de séances de dédicaces sur inscription dans les librairies partenaires de la ville. On pourra retrouver ci-dessous le podcast réalisé avec la romancière pour la sortie de son livre La Datcha (Ed. Michel Lafin).

De plus, 25 rencontres seront enregistrées et diffusées tout au long du mois de mai pour maintenir une interaction avec les lecteurs. L’intégralité des interventions en milieu scolaire des auteurs de littérature pour la jeunesse est quant à elle maintenue. Cette semaine, mettant à l’honneur plusieurs auteurs, sera complétée par un évènement programmé les 5 et 6 juin 2021 et spécialement dédié à l’édition locale.

Ainsi, Lire à Limoges enclenche dès début mai le renouveau des événements littéraires français avec un plateau d’auteurs aux horizons variés.

Toutes les informations seront en ligne dès que possible sur le site de Lire à Limoges.