Bibliothon 2021 : l'événement live et caritatif renouvelé, sur Twitch

Souvenirs, souvenirs : dès la mi-mars, la France vit confinée, pour lutter contre la propagation du coronavirus. Obsession constante, crainte sournoise… enfermés chez nous, seuls les écrans nous connectaient les uns aux autres. Et pendant ce temps, des pans entiers de professions se retrouvaient sans soutien ni aides.

Devant ce constat, la YouTubeuse Bulledop amorçait le Bibliothon : 12 heures de live en direct sur YouTube, pour apporter un peu de lumière et de bonne humeur, au sein d’un vaste cauchemar quotidien.

« Tous les corps de métiers littéraires, mais aussi hors livres, seront présents pour ce grand divertissement », nous expliquait-elle. À ses côtés, le groupement des librairies Initiales et la Ligue des auteurs professionnels, pour apporter un soutien et plus de matière encore.

2021… on prend les mêmes, ou pas loin

Le nouveau confinement est moins strict, des vaccins ont été produits, le coronavirus ne s’appelle plus que Covid (et de moins en moins Covid-19, en regard des variants), mais le sentiment de n’avoir pas beaucoup avancé, ou pas assez, se propage. Alourdis par cette impression écrasante que l’on n’en finira vraiment pas tout de suite… Et pourtant, Bulledop relance l’opération : le Bibliothon 2021 est annoncé.

Ce salon du livre numérique accueillera donc de nombreux intervenants issus du monde du livre comme Valérie Perrin, Virginie Grimaldi, Zep, Christelle Dabos, Elsa Lafon, Fabien Olicard, Soledad, Cy, Anne-Gaëlle Huon, Gije et bien d’autres encore.

Cet événement gratuit sera articulé autour de tables rondes, animations et vidéos coup de cœur envoyées par des lecteurs.

Cet évènement a pour but de soutenir le monde du livre, fortement impacté durant cette période de crise sanitaire.

En effet, après avoir récolté l’année dernière pas moins de 12.000 € via des cagnottes en ligne en soutien à des organismes du monde du livre (Association Initiales & la Ligue des Auteurs Professionnels).

Cette année, les fonds récoltés viendront en aide à la librairie francilienne Charybde, en proie à des difficultés financières.