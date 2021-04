Paloma Hidalgo, lauréate de la bourse de création de poésie Gina Chenouard

La sélection établie par le jury pour 2021 comprenait les projets suivants :

Clément Bollenot, Ici l'horizon

Paloma Hidalgo, La Neige tatouée ;

Guy Lesœurs, Lettres d’Outremanie ;

Annie Lulu, Granadille ;

Oriane Papin, [projet sans titre] ;

Killian Provost, Pour une poignée de vers ;

Laura Tirandaz, J’étais dans la foule.

Au terme de ses délibérations, le jury, composé de Monique Peruchon, ayant droit de Gina Chenouard, Christophe Hardy, Emmanuelle Favier, Samantha Barendson, Maud Thiria, David Robin, Bruno Doucey et Chloé Martin a décerné la Bourse de poésie Gina Chenouard à : Paloma Hidalgo pour La Neige tatouée.

Diplômée de l'École normale supérieure (Ulm-Paris) et de Sorbonne-Université (en littérature, linguistique et philosophie), et d’HEC Paris, Paloma Hidalgo a poursuivi en parallèle une formation cinématographique et théâtrale.

Critique d’art et critique littéraire au Monde, au Times Literary Supplement, et pour la revue Esprit, elle enseigne également le journalisme et la critique culturelle à Sciences Po Paris et collabore sur des sujets culturels ou éthiques avec de grandes institutions (UNESCO, INA, etc).

Elle publie son premier ouvrage Cristinaen mars 2020, récit poétique paru aux Éditions Le Réalgar (sous le pseudonyme de Caloniz Herminia). Elle a par ailleurs bénéficié d’une Bourse de Découverte du Centre national du livre pour l’écriture de son premier roman.

Crédit photo : Paloma Hidalgo © Ewen Barraud