Le numérique, espace d'exprimentation pour les auteurs BD” (Colombine Depaire)

Colombine Depaire étudie la littérature de jeunesse depuis une dizaine d’années. Gestionnaire de projets culturels, elle a coordonné des expositions et des festivals dans les domaines du livre et des arts visuels en Europe, en Amérique et en Asie. Après avoir œuvré à la promotion du livre français à l’international, elle s’est spécialisée dans la formation pour transmettre son expérience acquise en édition et en bibliothèque.

Son regard éditorial, son étude de la communication et du marketing, alliés à son expérience dans l’organisation d’événements littéraires, lui permettent d’analyser simultanément les stratégies de conception, de promotion et de médiation des ouvrages. Animatrice du comité du Prix Pépite dédié à la création numérique pour le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, elle fait également partie du jury du Grand Prix de l’illustration décerné par le Centre de l’illustration à Moulins.

Voilà quelques années, elle nous avait entrainé dans une visite guidée, pour la Foire du livre de Bruxelles, d'une maison entièrement pensée à travers des oeuvres de littérature jeunesse, du jardin au grenier. Cette fois, elle intervient pour présenter Machines à bulles, un tout autre projet.

Machines à bulles, initialement, c’est une exposition développée par l’Institut Français pour donner à voir la BD numérique française dans toute sa diversité d’esthétique, de formats et de contenus. Au Québec, elle se déclinera prochainement en format franco-québécois, en partenariat avec la Pastèque. Pour accompagner cette exposition, nous vous proposons une série de balados en quatre épisodes :

• Épisode 1 - Pénélope Bagieu, bédéiste

• Épisode 2 - Colombine Depaire (à écouter ci-après)

• Épisode 3 - Martine Sousse, consultante et conceptrice en nouveaux récits

• Épisode 4 - Nicolas Rodelet, directeur du Labo de l’Édition (Paris)



La série audio Machines à bulles est présentée par le Consulat Général de France à Québec et le magazine littéraire Actualitté, et réalisée par Frederique Deu, pour La puce à l’oreille. Les entrevues sont menées par Lucie Laumonier et Prune Lieutier. Pour aller plus loin, découvrez l’exposition en ligne en partenariat avec l’Institut Français et l’Alliance française de Vancouver.

Crédit illustration : 263582 ; photo © World Citizen Pix