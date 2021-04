La Grange Batelière : éditer “de la littérature populaire dans des livres précieux

Les Ensablés (Antoine Cardinale) : Bonjour Arnaud Frossard, qui êtes-vous ?

Arnaud Frossard : J’ai commencé le métier d’imprimeur en 2000 et participé à la fabrication de livres (surtout) pendant quinze années dans le IXe arrondissement, rue de la Grange Batelière. L’imprimerie était située dans une arrière-cour. C’était une maison fondée avant-guerre par M. Jacques London, déporté et rescapé. Il était une figure des milieux de l’imprimerie parisienne. Sous la raison sociale d’Imprimerie Commerciale Moderne, c’était en quelque sorte une des imprimeries du Parti communiste français, au temps où l’influence de ses idées permettait à la diffusion des Éditions Sociales d’être aussi un succès commercial. On pouvait même y croisait Yves Montand et Simone Signoret… Une cinquantaine d’ouvriers du livre y travaillaient à l’époque.

Tout changea à la chute du Mur, suivi de l’effondrement électoral du Parti communiste, l’imprimerie en difficulté fut rachetée par l’imprimerie Floch, qui en fit son site d’impressions couleur : couvertures, illustrations, catalogues… L’esprit convivial du lieu avait perduré, de nombreux éditeurs et auteurs venaient pour les calages et restaient à discuter avec les conducteurs des presses. Comme directeur de la fabrication, j’ai eu la chance de travailler avec les grands éditeurs commeavec les éditeurs indépendants, et, parfois en direct, avec les auteurs et illustrateurs.

Lorsque le site ferma en 2015 pour des raisons économiques, sous le coup de la nostalgie et pour qu’une longue histoire humaine, industrielle et littéraire ne se perde pas, nous avons imprimé deux textes inédits offerts par Christophe Mercier et François Esperet. Ce fut le dernier travail réalisé par l’équipe avant que les presses soient bâchées et déménagées. C’était également un hommage à l’histoire de ce lieu. Nous en avons vendu 113 exemplaires de chaque et avec le fruit de cette vente nous avons partagé un gueuleton !

AC : Une nouvelle vie et un nouveau métier ?

AF : Oui, je me suis pris au jeu. Je me suis dit que je pouvais faire deux ou trois livres par an, par passion et curiosité, et rentrer tout simplement dans mes frais… En 2017 j’ai publié une série de quatre textes : Saisons. La Grange Batelière était née, c’était un début difficile ! Après m’être refait une santé financière, j’ai publié Black d’Alexandre Dumas et Les Confessions d’un ivrogne de Charles Lamb — c’est la série Impromptu.

AC : Quel est le projet de La Grange Batelière ?

Arnaud Frossard : C’est un projet qui se construit avec le temps, puisqu’il prend une ampleur que je n’avais même pas espérée. Assez naturellement, trois axes se sont dégagés : les textes et auteurs oubliés du XIXe siècle – et Black d’Alexandre Dumas fut le premier —, des textes littéraires contemporains comme Sangs d’emprunt, les poésies de François Esperet, Fragments de famille de Christophe Mercierou récemment Les Sagoens de J.Verney, et, enfin, un détour vers des textes de critiques sociales, avec, notamment, les chroniques de Daniel Denevert (Les Coulisses du naufrage), sans oublier Gilles Lapouge, l’inclassable !

Les éditions la Grange Batelière mettent aussi au cœur du projet la fabrication des livres : en utilisant des papiers de qualité pour les intérieurs et les couvertures, en collaborant avec des artistes pour les illustrations ou en choisissant les imprimeurs renommés dans la fabrication des livres, chacun avec ses spécificités. Cela doit venir de mon métier d’imprimeur !

AC : Quelle est la dernière étape marquante de votre développement ?

Arnaud Frossard : En janvier 2020, alors que je préparais les correspondances entre Léo Malet et François Guérif (Mon vieux Guérif), Harmonia Mundi a pris contact avec moi. Ils ont pensé que la Grange Batelière était dans une ligne de qualité et d’originalité. Ils ont eu un discours honnête : ils se sentaient en mesure d’accompagner et de faire grandir une maison d’édition comme la mienne. J’ai longuement réfléchi et j’ai signé un contrat de 3 ans. On peut trouver les livres du catalogue dans les librairies indépendantes comme dans les FNAC, et sur Internet bien sûr.

Ce contrat de diffusion-distribution est donc fondamental pour l’avenir de cette aventure, de plus il oblige à une régularité et à une exigence.

Ensuite, le projet qui m’occupe actuellement est la publication de quatre romans policiers inédits de Régis Messac, auteur des années 1930, injustement oublié. Le premier de la série Ardinghera sera en librairie au mois de juin. La confiance, accordée par Olivier Messac, son petit-fils qui veille sur l’œuvre foisonnante, en me confiant ces textes, donne une nouvelle envergure à la Grange Batelière.

AC : Votre public, le connaissez-vous ?

Arnaud Frossard : Ça, c’est un travail que j’apprends : faire la tournée des libraires, présenter mes livres, mes choix d’éditeurs. Je sors de mon cercle, celui des copains et d’un petit public avec lequel tout allait de soi, je vais vers une audience plus large à laquelle je dois expliquer un projet réfléchi et cohérent… tout en étant attentif à la dimension commerciale.

AC : Avez-vous une idée des chiffres de la diffusion ?

Arnaud Frossard : C’est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, malgré la pandémie, la collaboration avec Harmonia Mundi m’a permis de diffuser mes nouveautés et de faire connaître les livres du catalogue. Cette période aurait été vraiment compliquée pour la Grange Batelière, si elle était encore auto-diffusée !

AC : En une phrase qu’est-ce que vous aimeriez qu’on dise de La Grange Batelière ?

Arnaud Frossard : Les éditions Grange Batelière éditent de la littérature populaire dans des livres précieux. Des livres qui parlent de la vie : des injustices, mais également de la possibilité d’un autre futur.

AC : Si Alexandre Dumas rentrait dans votre bureau — après tout Black parle de la vie après la mort ! – que lui diriez-vous ?

Arnaud Frossard : Je lui offrirais son roman ! Et je le remercierais de la discrétion qu’il a accordée à celui-ci ; ce qui m’a offert l’occasion de publier Dumas, quelle chance ! Car c’est un roman qui a l’audace de contester l’infidélité et l’amitié, et le talent de le faire avec humour. C’est un roman dans lequel on passe d’une éducation au couvent aux incartades conjugales, de la vie de cour aux voyages lointains : Dumas rajoute à son menu habituel une large rasade de sociologie à la Balzac, c’est bien !

Crédit photo : Arnaud Froissard, La Grange Batelière