Une aide de 1,25 million de dollars pour les bibliothèques américaines

L'interprofession se mobilise, outre-Atlantique, pour apporter une aide aux établissements de prêt, avec des aides de 30.000 à 50.000 $, selon les dossiers. Le « ALA COVID Library Relief Fund » s'adresse aux bibliothèques publiques, scolaires, universitaires et même amérindiennes, sous réserve d'acceptation des candidatures, qu'il est possible d'envoyer jusqu'au 20 mai prochain.

La somme du fonds d'aide a été réunie grâce à la fondation Acton Family Giving, créée par Tegan et Brian Acton, cocréateur des applications WhatsApp et Signal. La Fondation Andrew W. Mellon a également participé au financement du fonds d'aide, précise l'ALA dans un communiqué.

« Les bibliothèques ont fait preuve d'un sens de l'innovation extraordinaire au cours des derniers mois en créant de nouveaux contenus, programmes et services, mais on leur demande de faire plus avec moins », constate Tracie D. Hall, directrice générale de l'ALA.

« Ce nouveau programme de subventions reconnaît ces efforts et cherche à les renforcer, en particulier dans les communautés où les besoins sont les plus grands. Nous sommes ravis d'offrir ce programme de subventions pour combler le fossé entre ce que les bibliothèques ont et ce dont elles et leurs utilisateurs ont besoin pour se développer ».

L'organisation professionnelle assure que d'autres programmes d'aides sont en cours de création et de financement.

Du côté du Capitole, plusieurs tentatives récentes ont cherché à attribuer de nouveaux moyens aux bibliothèques, et le plan de relance Covid de Joe Biden a accordé 200 millions $ aux établissements de lecture publique.

Photographie : Tommy Ellis, CC BY-ND 2.0