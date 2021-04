Des siècles d’exploration graphique en libre accès

« Après des années de développement et des mois de commentaires, nous ouvrons les archives en ligne à tout le monde », écrivent les créateurs du musée en ligne. « Ce projet est un travail d’amour de la part de tous les membres de notre personnel et de nombreux bénévoles généreux, et nous espérons qu’il fournira une belle source de distraction et d’inspiration à tous ceux qui aiment les lettres. »

« Les lettres » ici sont bien entendu des polices et des signes, et non pas des fleurs poétiques. Le site propose à l’internaute d’explorer la diversité artistique des maquettes de magazines des années 50 à aujourd’hui ou encore d’admirer des calligraphies à travers les siècles.

Marshwood, Grushkin, Philip et Alphabet Bouwsma, Philip

Avec son interface simple et élégante, le site semble s’adresser en premier temps aux graphistes, qui trouveront sans doute dans ses archives de quoi combattre la panne d’inspiration. Mais les milliers de photographies intéresseront sans doute aussi le grand public qui pourra voyager dans le temps à travers les styles.

ARCHIVES : 200 ans de médecine traditionnelle mondiale à découvrir en ligne



Pour trouver aisément votre bonheur au sein du site, des filtres sont proposés. Il vous sera ainsi possible de classer vos recherches par dates, pays ou discipline artistique. Comme le souligne Open culture, de véritables trésors se cachent parmi ces montagnes de papier numérisé. Notons le manuscrit persan Yusef et Zulaikha, ci-dessous, daté entre 1880 et 1910.

Pour accéder aux archives, rendez-vous à cette adresse.



Crédit photo : The Complete Commercial Artist, Volume 20 - Hamada, Masuji