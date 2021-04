Malgré Amazon et la Covid, Paris compte encore 643 librairies en 2020

Le taux de vacances des locaux serait assez stable — entre 8,3 et 8,7 % — si l’on exclut les travaux à venir ou la reprise d’une activité. Pourtant, Paris a perdu une partie de ses commerces, indéniablement : 1097 magasins d’équipements (vêtements, chaussures, bijouterie) ont disparu depuis 2017, quand 200 commerces bio sont apparus.

Enfin, un 3e confinement est institué le 20 mars. Outre les commerces de première nécessité, les 643 librairies, les 100 disquaires, les 486 fleuristes, les 2654 coiffeurs, les 329 cordonniers et les 160 magasins d’instruments de musique parisiens peuvent rester ouverts. Les autres commerces doivent rester fermés. Les 15.200 bars et restaurants sont fermés depuis le 29 octobre 2020. – rapport de l'APUR 2021

Or, l’enquête menée en octobre 2020 permet d’appréhender « les premières conséquences de cette crise sanitaire et économique, encore en cours en 2021 », indique la Mairie. Le Plan de relance, de 200 millions €, adopté en mai 2020, aura permis d’endiguer l’hémorragie, mais pour autant, les commerces frappés de fermeture ont souffert.

L’APUR offre un bilan global sur ces trois dernières années, et les librairies ne figurent pas parmi les plus heureuses. À date, 643 commerces du livre sont recensés dans la Capitale, soit 33 % de moins qu’en 2003. Mais l’effet d’érosion s’atténue : en effet, on ne constate que 8 % de fermetures entre 2017 et 2020. Sur 2011-2020, nous étions à 23 % contre 14 % entre 2003 et 2011. Une forme de yoyo, en somme.

Selon l’analyse de l’APUR, la vente en ligne frappe tout particulièrement ces commerces – 58 ont plié boutique ces trois dernières années.

Les mesures pour endiguer... prennent fin

En outre, la diminution d’établissements, malgré les opérations, n’est que freinée : pour le Quartier Latin, le plan Vital’Quartier 2 limite la casse, mais prendra fin en 2022. À ce moment, la préemption de baux ne pourra plus se faire. Actuellement, le taux de vacance commerciale dans le 5e est de 9,5 % contre 10,5 % à Paris. « Les actions visant à soutenir les librairies dans le Quartier Latin contribuent à atténuer la baisse », admet l’APUR.

Le nombre de librairies diminue depuis 2007. En 13 ans la baisse est de -27 % soit 68 librairies en moins dans ce secteur. Cette baisse a été un peu enrayée à partir de 2011 et surtout 2014, mais elle s’accroît un peu depuis 2017 (-8 % soit 16 librairies en moins). La vente de livres anciens diminue également depuis 2007. Depuis 2017, la baisse est de -14 % (6 boutiques en moins). – rapport de l’APUR 2021

La tendance de ces vingt dernières années se confirme — bien que l’APUR évoque encore la concurrence de Virgin pour l’expliquer, alors que la chaîne a fermé en 2013. « Amazon devient, de fait, le plus grand libraire mondial. S’ajoutent les faibles marges et le coût de l’immobilier parisien qui précipitent les fermetures », note le document.

Le rapport est à télécharger à cette adresse.

On pourra également écouter l'entretien avec Dominique Restino, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui faisait, ce matin, le point sur les difficultés des commerces et des sociétés très touchés par la crise sanitaire.