Comment peut-on dire que jouer n’est pas essentiel pour un enfant ?

En octobre dernier, à l’approche de Noël, les magasins de jouets, fermés, faisaient grise mine : la Fédération des Commerces spécialistes des Jouets et des Produits de l’Enfant (FCJPE) déposait même un référé devant le Conseil d’État. Avec 3,5 milliards € de chiffre d’affaires, l’industrie entendait peser de tout son poids pour convaincre d’une ouverture.

De fait, les rayons des hypermarchés proposant ces jouets restaient accessibles. Et de même que les librairies avaient, lors du premier confinement, obtenu la fermeture des espaces livres dans les Fnac, les marchands de jouets espéraient être vainqueurs. Cette procédure fut arrêtée, avec les nouvelles annonces gouvernentales de novembre.

« Il faut que nos concitoyens retardent leurs achats et fassent preuve de civisme en se rendant en magasins », plaidait Philippe Gueydon, dirigeant de King Jouet et président de la FCJPE.

FRANCE: les librairies enfin essentielles

Sauf qu’au troisième confinement, et alors que les librairies avaient obtenu par décret le statut d’essentielles, les magasins de jouets restaient clos. Mais pas les boutiques de jeux vidéo. Et Bruno Le Maire était formel : pas question de modifier quoi que ce soit. Non essentiels à la vie quotidienne, ces boutiques feraient contre mauvaise fortune bon cœur. Ou pas.

Ces autres produits...

Qu’en est-il alors pour les librairies ayant opté pour la vente de jouets, comme revenu complémentaire ? Yannick Burtin, du Merle moqueur (Paris XXe), avait ainsi entrepris de nombreux travaux pour disposer de 100 m2 d’espaces consacrés aux jeux et jouets. Car « ce sont des produits qui représentent 10 à 15 % de notre chiffre d’affaires. Ils apportent une diversité importante, mais aussi des contraintes, comme la nécessité de solder à certaines périodes de l’année », expliquait-il alors à ActuaLitté.

Pour définir comment se positionner, plusieurs libraires se sont tournés vers le Syndicat de la librairie française. Livre, jouet : la difficulté de produits hybrides se pose — et les critères seuls de l’éditeur ne suffisent pas. « Un éditeur de livre peut en effet proposer dans sa gamme des jeux ou des jouets dont la commercialisation est actuellement interdite », pointe le SLF.

La réponse serait donc fiscale : les livres disposent d’une TVA à 5,5 %, quand les jouets sont à 20 %.

Pour autant, dans le cadre du click and collect, « un libraire peut continuer d’offrir le service de retrait en magasin, pour le livre naturellement, mais également pour des produits comme le jouet dont la vente est interdite en magasin, que ces commandes soient effectuées via un site internet ou par téléphone », souligne le syndicat.

De fait, il suffit de rendre son espace jouets inaccessible pour justifier du respect des règles. Ou bien de retirer de la vente « les références interdites ». Un système de clique et rapplique que les magasins de jouets peuvent d'ailleurs appliquer.

En la matière, rappelle le SLF, les produits autorisés sont les suivants : livres, CD, DVD, presse et papeterie. Jouets, figurines et autres sont interdits.

Souffler n'est pas “jouet”

En région parisienne, cette librairie vendant des figurines de personnages de BD se gratte pourtant la tête : « Retirer les produits en vitrine ou dans les rayons, c’est hors de question : on a du boulot par-dessus la tête, aujourd’hui encore, alors pas question de les enlever. Ce qui est pesant, c’est d’expliquer que non, les figurines sont exposées, mais interdites à la vente ».

Cet autre « maintien[t] la vente. En cas de contrôle je tiendrai tête, peu importe. C’est idiot, une fois de plus. D’abord, il y a le côté financier : on s’en est pas mal sorti, mais je ne roulerai pas demain en BMW. La librairie ne coulera pas, mais la vente en ligne pour ces objets si spécifiques ne fonctionne pas du tout ».

Dans l’Est de la France, cette libraire reconnaît, dans un premier temps, n’avoir pas prêté attention au sujet. « Personne ne vérifiera, me suis-je dit. Et puis, personnellement, si accéder aux livres pour les enfants est essentiel, c’est pareil pour les jouets. Tout ce qui leur apporte du plaisir et les aide à grandir devrait l’être ». Et d’ajouter : « Comment peut-on dire que jouer n’est pas essentiel pour un enfant ? »

Cependant, c’est en faisant un tour de ville qu’elle s’est aperçue des commerces fermés, et a préféré jouer plus de prudence. « En guise de bonne volonté, j’ai bloqué certains présentoirs, avec consigne donnée aux libraires de renvoyer les clients vers le site internet, pour le retrait en magasin ».

Entre clients, loi et crève-cœur

Mais elle s’est trouvée confrontée aux mêmes difficultés que ses confrères. « Durant Pâques, ça a été une grosse période. Et quand on a des grands-parents pour qui venir à nous relève de l’expédition, les renvoyer chez eux pour qu’ils commandent en ligne, ce n’est pas humain », nous pointe ce libraire du Nord. Voire pire encore quand l’enfant accompagne ses parents et qu’il a aperçu dans la boutique la peluche convoitée, difficile de rester stoïque. Et froid comme un décret d’application.

« En dehors de l’aspect financier », reprend-il, « restreindre la vente de jouets est une aberration. Cela concerne les enfants à qui on n’organise plus d’anniversaires, qui ne voient plus et n’invitent plus leurs copains… La vie est complexe pour nous, mais pour eux, qu’en dire ? ».

À Paris, nous raconte le gérant d’une librairie, « le site internet fonctionne très bien, mais certains clients refusent de jouer le C&C. Il suffit d’un appel pour réserver, mais ils nous proposent alors de sortir, d’appeler depuis la rue et de rentrer pour acheter ». Alors on fait semblant. Avec un pincement au cœur à l’idée de barricader les rayons : « Quand on met autant d’attention et que l’on travaille autant à l’environnement de sa librairie, moi, je refuse de le massacrer. »

Crédits photo : Shirota Yuri/ Unsplash ; Barrett Ward/Unsplash