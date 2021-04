À Chambery, le festival du Premier roman affûte armes et livres

Le site des Lectures Purielles dévoile tout au long du mois d’avril les invités et la programmation dont chacun pourra profiter, même à distance. En attendant le mois de mai, l'Italie et le Québec seront vos destinations pour avril !

En italien avec la Lucciola Vagabonda

Rendez vous le jeudi 8 avril à 18h30 sur la page facebook de la Lucciola Vagabonda, pour une immersion linguistique et littéraire. La Lucciola Vagabonda et Lectures Plurielles proposent de découvrir Veronica Galletta et son premier roman Le isole di Norman (Italo Svevo), en lecture pour la saison 2020-2021, finaliste de la 28e édition du Premio Calvino et distingué par le prestigieux premio Campiello opera prima en 2021.

Un roman sur l’intimité d’une famille qui cherche des réponses à une disparition presque attendue, celle d’une mère. Clara se consume dans le silence de la perte de sens et dans l’amère certitude que son effacement est inévitable. Le temps paraît suspendu et la douleur à peine esquissée, le récit de l’absence et de l’incommunicabilité familiale.

De l’autre côté du Fréjus...

Rendez-vous également le mercredi 21 avril à 14h sur la page Facebook du Festival du premier roman de Chambéry, pour assister aux échanges entre les étudiants de l’université de Turin et Jacques Houssay, auteur du roman Border (Le Nouvel Attila), en lecture en 2019-2020. Au programme, échanges et partages autour du processus d’écriture et d’analyse de la langue.

Retrouvez sur le site internet des Lectures Plurielles le travail de Serena Orlando, étudiante qui a choisi un sujet ambitieux : l’étude des Variations du langage dans l’espace urbain à partir des premiers romans Border de Jacques Houssay (Le Nouvel Attila) et K.O d’Hector Mathis (Buchet-Chastel).

Le Prix des Rendez-vous du premier roman-Lectures Plurielles

Retrouvez Caroline Dorka-Fenech pour Rosa Dolorosa et Paul Kawczak pour Ténèbre les deux lauréats des Rendez-vous du premier roman 2021 lors du Festival littéraire international Metropolis bleu, du 24 avril au 2 mai, en version numérique. Se joindront à eux, les deux lauréates de l'édition 2020 du Prix, Marie-Ève Thuot (La Trajectoire des confettis, Les herbes rouges, Québec) et Victoria Mas (Le Bal des folles, Albin Michel, France).

Toutes les informations ainsi que la programmation sont à retrouver sur le site du Metropolis Bleu.