Boris Johnson, un “bouffon qui dérange”, dans le livre d'un ancien collaborateur

Il y a peu ou prou deux styles de mémoire politiques. Il y a celles qui s’occupent avant tout des grands mouvements de l’histoire, qui reviennent sur les accords passés dans des cérémonies officielles entre les grands de ce monde. Et puis, les autres, qui s’ingénient à parler des hommes et des femmes derrière les costumes trois-pièces et les tailleurs.

In The Thick of It: The Private Diaries of a Minister, fait sans conteste partie de la seconde catégorie. Au sein de ce journal tenu de 2016 à 2019, Alan Duncan revient en détail sur les luttes intestines qui ont secoué le parti conservateur lors des différents votes sur le Brexit. Ce député est resté 27 ans à la Chambre des communes et fut notamment l’adjoint de Boris Johnson lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères.

Retraité depuis 2019 et n’ayant sans doute plus grand-chose à espérer de la politique, sir Duncan s’en donne à cœur joie et n’hésite pas à attaquer personnellement ses anciens collègues. Publié ce 15 avril par la maison d’édition Harper Collins, son journal est également sérialisé dans le Daily Mail qui a déjà offert aux lecteurs quelques extraits.

Le suicide social de Duncan est ainsi déjà en partie libre d’accès pour les internautes. Au sein des pages, Theresa May, avec qui il est ami de longue date, est qualifié de « lapin pris dans des phares » et David Cameron de « trop désinvolte ».

Boris Johnson, cible principale

La foudre littéraire s’abat surtout sur l’actuel Premier ministre, qui en prend définitivement pour son grade. Sir Alan l’accuse d’avoir une « ambition égoïste flagrante » et affirme qu’il ne connaissait pas grand-chose au Brexit. Qualifié de « tache internationale sur notre réputation » et de « bouffon qui dérange », il est dépeint comme un égoïste et un opportuniste.

Le 24 septembre 2017, le député écrivait par exemple : « [Boris] méprise May et pense qu’il est le prochain Churchill. Il a une passion romantique pour lui-même qui n’a rien de réaliste. Il est déloyal. »

Un jugement dur, qui n’empêche pas Duncan de confondre lui-même ses espoirs d’alors avec la réalité. En effet, à l’époque, le député considérait que Johnson n’avait aucun avenir politique « Son manque de sérieux dans le travail dérange ; et il est peu suivi parmi les députés. Il semble s’être embarqué dans un voyage imprudent vers l’oubli. »

INTERNATIONAL : sexualités et racisme, des thématiques censurées aux États-Unis

Malgré une couverture médiatique encore faible, In The Thick of It : The Private Diaries of a Minister, n’arrange sans doute pas les affaires du gouvernement. Pays le plus endeuillé d’Europe avec 127.000 morts, le Royaume-Uni commence tout juste à relever la tête. Dès le 12 avril, Boris Johnson et son cabinet vont mettre en place un déconfinement progressif qui permettra à la population de retrouver un semblant de vie normale.

Cependant, rien n’est encore joué et l’impossibilité de faire sans l’Europe pour acquérir des secondes doses pour les vaccins risque de déstabiliser l’actuel Premier ministre, qui se passerait sans doute bien de ces attaques littéraires.

Une année avant le portait au vitriol de Duncan, Johnson était déjà égratigné par John Le Carré dans son roman Agent Running in the Field. L’écrivain y confiait son mépris du Brexit et de ses organisateurs. Un mépris que l’auteur aura gardé jusqu’à la fin de sa vie, au point d’en devenir Irlandais.

Crédit photo : Andrew Parson, Boris Johnson 2012 Campaign, CC BY ND 2.0