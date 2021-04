Un important don en cryptomonnaie pour Internet Archive

Pour l'échange et la vente d'espaces, le réseau de la Fondation Filecoin s'appuie sur sa propre cryptomonnaie, le Filecoin, dont le cours varie selon les fluctuations des marchés et la disponibilité des espaces informatiques, justement.

La Fondation elle-même a effectué ce don à Internet Archive, à hauteur de 50.000 FIL, ce qui correspond, au moment de l'écriture de cet article, à 7 millions $ tout de même.

« Nous allons investir pour décentraliser Internet Archive, afin que notre histoire numérique soit accessible de milliers d'ordinateurs, et pas seulement de quelques-uns », a indiqué Brewster Kahle, fondateur d'Internet Archive. Les deux organisations collaborent depuis longtemps, et partagent « un but commun de préservation du web et de sécurisation de son avenir », selon Marta Belcher, qui siège au conseil d'administration de la Fondation Filecoin.

Dès le lancement du réseau de stockage décentralisé, Internet Archive avait participé en y abritant des films et des livres audio du domaine public. Il existe même un projet, Filecoin Archives, qui se destine à conserver des informations susceptibles d'être perdues ou supprimées sur le réseau. La multiplication des espaces de stockage garantissant ainsi la sauvegarde des données...

Brewster Kahle, enthousiaste, assure que le réseau Filecoin pourrait permettre d'opposer une résistance à un géant du stockage en ligne, Amazon, très présent par l'intermédiaire d'Amazon Web Services (AWS). « [Ce réseau] repose sur de nombreux participants, et non un seul. Et ses protocoles sont open source. Nous voulons plus de technologies comme celle-ci. »

