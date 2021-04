Jeunes Pousses, une librairie en ligne réservée aux livres autoédités

Si l'autopublication existe depuis que le livre est livre, logiquement, les nouvelles technologies en ont considérablement facilité la diffusion et la distribution. Tout en multipliant la concurrence, dans le secteur : pour un auteur autoédité, qui assure seul sa promotion et sa diffusion, difficile de sortir de la masse...

Lou Ledrut est rapidement parvenue à cette conclusion en rédigeant son mémoire de dernière année de master, dans le cadre de ses études de communication. Elle avait choisi de le consacrer à l'autoédition en tant qu'alternative possible à l'édition dite « traditionnelle ». « Pour nourrir ce mémoire, j'ai interrogé des auteurs autoédités, des auteurs “hybrides”, autoédités et édités, des auteurs édités et des acteurs de l'autoédition, comme Librinova ou Fyctia », nous explique-t-elle.

Animant un blog consacré à la littérature, Lou Ledrut y avait découvert il y a quelques années l'autoédition, par l'intermédiaire d'ouvrages qui lui envoyaient des auteurs indépendants. « Au départ, je ne faisais pas forcément la différence avec des ouvrages de maisons d'édition, mais j'ai été peu à peu sensibilisée. » Elle découvre ainsi plusieurs textes marquants, quelques voix d'auteurs : « La moitié des livres que je lisais étaient autoédités », se souvient-elle.

Mettre en avant les textes “qui le méritent”

Au cours de ses échanges avec des auteurs autoédités, Lou Ledrut recueille des remarques récurrentes : le recours massif à Amazon — et la réticence de certains lecteurs à acheter chez le cybermarchand —, la frilosité des libraires ayant pignon sur rue et la difficulté à se distinguer au sein d'une offre pléthorique d'ouvrages.

Jeunes Pousses survient alors, en tant que plateforme « qui pourrait mettre en avant les textes qui le méritent, les ouvrages de qualité ». La librairie en ligne adopte ainsi une posture hybride : elle lit les différents ouvrages qui lui sont proposés par les auteurs, réalisant une sélection, sans l'aide d'un éventuel représentant ou des critiques parues dans telle ou telle publication.

« Les critères sont d'abord de formes : il faut que l'auteur ait fait un effort de mise en page et d'orthographe. Par ailleurs, les thématiques doivent entrer dans le cadre de la loi. Et un récit bancal, qui présente des incohérences, sera refusé », nous explique la libraire.

La librairie Jeunes Pousses compte pour l'instant 80 titres dans son fonds, bientôt une centaine, et le volume des propositions d'auteurs devrait encore augmenter. « Pour l'instant, nous avons fermé les soumissions, le temps de traiter celles que nous avons reçues. Nous en avons 400 pour le moment : je suis presque seule pour les traiter, avec quelques personnes bénévoles qui m'aident ponctuellement », indique Lou Ledrut.

Lorsqu'un livre est accepté au sein de la librairie, un contrat est signé avec l'auteur. Pour les exemplaires imprimés, un système de dépôt-vente se met en place — « Je suis entourée de livres, et j'effectue les envois moi-même » — quand les exemplaires numériques sont directement accessibles après achat. La librairie prélève 15 % de commission pour les livres numériques et audio, et 20 % pour les exemplaires imprimés, « un peu moins qu'une librairie traditionnelle, car je ne dispose pas d'un local ».

Les prix des livres sont fixés par les auteurs, bien entendu, mais doivent être les mêmes chez tous les revendeurs, conformément à la loi sur le prix unique du livre numérique. La libraire s'assure aussi, avant de vendre l'ouvrage, que l'auteur n'a pas signé de contrat d'exclusivité auprès d'un autre revendeur.

En effet, dit la loi : « Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public. » Les auteurs indépendants ne font pas exception.

Une forte communauté d'auteurs

L'ambition de Jeunes Pousses serait toutefois de disposer d'un pas-de-porte, « mais je garde les pieds sur terre », souligne Lou Ledrut, qui reconnait que la vente d'ouvrages autoédités n'est pas des plus évidentes. « Nous avons réussi à fidéliser quelques clients, mais une partie de la clientèle n'achète aussi qu'un seul ouvrage, sans forcément revenir vers la librairie ensuite. »

Toutefois, elle salue une « communauté d'auteurs très investis, qui se soutiennent souvent les uns les autres ». Un sens du collectif qui a particulièrement réussi à Jeunes Pousses à l'occasion du dernier concours « Pitch Pitch Live » de la plateforme de financement participatif Ulule, au cours duquel le projet a raflé le Prix du Public et le Prix du Jury. Une reconnaissance particulièrement bienvenue au moment où la librairie mène une nouvelle campagne sur la plateforme.

« Amenons les auteurs de la librairie en salon », annonce cette campagne, qui a déjà doublé son objectif initial. Quelques auteurs pourront ainsi présenter leurs ouvrages à Livre Paris 2022, mais aussi à La Rochelle et à Mons, dans des salons du livre. Prochaine étape pour l'enseigne, la création de librairies éphémères dans différentes villes, en commençant a priori par Lyon.

« L'idée est aussi de voir si le public pourrait être intéressé par une librairie qui ne propose que des livres autoédités », indique Lou Ledrut. Les auteurs des livres vendus par la librairie se sont là aussi montrés très impliqués : « Nous échangeons sur notre Discord tous les jours. »

La libraire n'est pas à court d'idées pour inciter à la lecture d'ouvrages autoédités : elle a ainsi récemment mis en place des « box littéraires », avec plusieurs livres ayant un thème en commun, et souhaite développer les prescriptions autour des titres de son fonds... Les Jeunes Pousses sont bien gardées.