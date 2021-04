Un album de Dav Pilkey, jugé raciste, retiré des librairies par son auteur

Parce qu'elle s'adresse aux plus jeunes et participe à leur appréhension du monde, la littérature jeunesse fait l'objet d'une attention particulière vis-à-vis des stéréotypes qu'elle peut véhiculer, qu'ils soient de genre ou relatifs à l'ethnie.

Aux États-Unis, une bande dessinée destinée aux enfants de 7 ans et plus, The Adventures of Ook and Gluk: Kung-Fu Cavemen from the Future, signée par Dav Pilkey, créateur de la franchise Capitaine Slip, a été retiré de la vente après la dénonciation d'éléments racistes par certains lecteurs.

Mise en ligne le 25 mars dernier, cette pétition, sur Change.org, est signée par Billy Kim, Coréano-Américain, père de deux enfants, « très grands fans de Dav Pilkey ». À la lecture du livre, il relève « une imagerie raciste et des stéréotypes » : de simples traits pour les yeux de personnages asiatiques, des proverbes chinois tournés en dérision ou encore « un grand maître de kung-fu sauvé par des personnages non asiatiques et leurs compétences en kung-fu (qu'ils ont acquises auprès du grand maître) ».

Un faible nombre de signatures auront été nécessaires — à peine 300 au moment de l'écriture de cet article —, Scholastic et l'auteur Dav Pilkey réagissant rapidement aux messages envoyés par l'auteur de la pétition.

“Une grave erreur”

Dans le communiqué publié par Scholastic et Dav Pilkey, annonçant le retrait de l'ouvrage de la vente, les deux reconnaissent « une grave erreur [...]. C'était et cela reste une erreur, blessante pour mes lecteurs, amis et proches asiatiques, et pour toutes les personnes asiatiques », déclare Dav Pilkey dans son message.

« Je m'excuse, et m'efforcerai de faire mieux », poursuit encore l'auteur. L'ouvrage semble d'ores et déjà indisponible sur plusieurs sites de vente.

La décision de Scholastic et de l'auteur rappelle le cas de plusieurs ouvrages du Dr. Seuss, célèbre auteur, aujourd'hui décédé, de plusieurs livres pour la jeunesse. En mars dernier, la société Dr. Seuss Enterprises, qui gère le patrimoine de l'écrivain, avait annoncé le retrait de la vente de 6 albums, notamment pour cause d'imagerie raciste. Ici aussi, la représentation stéréotypée de personnages asiatiques était en cause.

L'annonce de ce retrait avait suscité une forte polémique, certains dénonçant une « cancel culture » à l'œuvre et la disparition d'œuvres culturelles.

Certains relient aussi la réaction rapide de l'éditeur et de l'auteur à une actualité tragique : le mardi 16 mars dernier, un jeune homme de 21 ans avait attaqué plusieurs salons de massage asiatiques à Atlanta, aux États-Unis, tuant huit personnes, dont six d'origine asiatique. S'il nie une motivation raciste, le coupable a mis en lumière par ses actes la violence du racisme envers les personnes asiatiques. Un phénomène renforcé par l'épidémie de coronavirus, pour laquelle l'idéologie raciste juge la communauté asiatique dans son ensemble responsable...

Photographie : Dav Pilkey, en 2019 (Library of Congress Life, domaine public)