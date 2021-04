Tennessee : une loi pour bannir les contenus LGBTQIA+ des écoles

La proposition de loi HB 0800, actuellement étudiée au sein de la Chambre des Représentants du Tennessee, est particulièrement explicite. Elle vise ouvertement les représentations des personnes et sexualités LGBTQIA+, en proposant d'interdire aux écoles publiques d'utiliser des manuels scolaires et autres éléments pédagogiques qui « promeuvent, normalisent, défendent ou évoquent des sujets lesbiens, gays, bisexuels ou transgenres ».

Le républicain Bruce Griffey a affirmé qu'il ne souhaitait pas « que l'État du Tennessee apprenne à [s]es filles des éléments sur la sexualité ou les changements de mode de vie », faisant référence à ses « valeurs chrétiennes ».

Le sous-comité chargé de l'éducation à la Chambre des Représentants a validé la proposition, qui pourrait entrer en vigueur dès le mois de juillet prochain, et être appliquée lors de la prochaine année scolaire.

Aussi intolérantes soient-elles, de telles lois existent dans six États du pays, et sont désignées comme des lois “No Promo Homo” par l'organisation GLSEN (Gay, Lesbian & Straight Education Network), qui lutte contre les discriminations homophobes et transphobes dans le système scolaire.

Elles sont ainsi en vigueur en Alabama, Louisiane, Mississippi, Oklahoma, Caroline du Sud et au Texas, et bannissent par exemple l'évocation de l'homosexualité dans les cours, notamment dans le cadre de l'éducation à la sexualité.

Plusieurs organisations dénoncent la proposition de loi, dont PEN America, qui indique qu'elle représente « un assaut sans précédent à l'encontre de la liberté d'expression la plus basique, la liberté de représenter la réalité de l'existence humaine par l'écrit, et ainsi de stimuler l'empathie et la compréhension, en partageant les récits », indique Jonathan Friedman, responsable de la liberté d'expression et de l'éducation pour l'organisation.

