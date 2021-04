Apprendre le latin à l'aide de l'Intelligence Artificielle 

Cofondé en 2017 par Thierry de Vulpillières, Catherine de Vulpillières et Didier Plasse, EvidenceB développe des modules numériques d’apprentissage adaptatif de nouvelle génération fondés sur des systèmes d’IA. Les modules sont fondés sur des données et résultats issus de la recherche en sciences cognitives (comment les élèves apprennent), en Intelligence Artificielle (comment personnaliser les parcours d’apprentissage) et en interfaces d’apprentissage numérique (comment stimuler le désir d’apprendre).

Sciences cognitives, machine learning et expérience utilisateur

Pour permettre aux enseignants d’accompagner les élèves dans leur apprentissage de façon personnalisée, EvidenceB développe des applications d’activités pédagogiques qui s’adaptent aux connaissances et compétences de chaque élève.

Afin de créer des contenus pédagogiques digitaux, EvidenceB s’appuie sur les dernières avancées issues des principaux laboratoires de recherche en sciences cognitives : comment notre cerveau assimile les savoirs fondamentaux tels que les mathématiques, le langage, le positionnement dans l'espace, etc.

Développé en interne, en collaboration avec deux laboratoires Français (INRIA et LIP6), le moteur d’Intelligence Artificielle d’EvidenceB adapte et affine en permanence ces contenus selon le niveau des élèves pour les faire progresser le plus efficacement possible. La start-up crée des interfaces interactives (chatbots, univers gamifiés) pour que l'apprentissage soit le plus stimulant possible pour chaque élève.

Pour l’enseignant, des visualisations claires et faciles à consulter montrent les parcours individuels avec les progrès et les difficultés de chaque élève, ainsi que des groupes d’élèves homogènes, pour faciliter la prise de décision pédagogique.

Cette technologie unique d’Adaptive Learning est mise à disposition des éditeurs d’éducation et de manuels scolaires qui peuvent ainsi fournir aux enseignants des services complets d’assistance pédagogique pour la différenciation et la personnalisation des apprentissages.

Les acteurs stratégiques de l’éducation mondiale

Le partenariat avec Pearson, le premier éditeur mondial d’éducation scolaire, se matérialise par le lancement officiel d’Atticus, la première plateforme numérique en Italie pour étudier le latin fondé sur l'Intelligence Artificielle.

Il s’agit d’une première étape pour les deux partenaires, Atticus ayant vocation à être déclinée à d’autres disciplines scolaires en Italie. De plus, ce partenariat pourra être également étendu à d’autres pays européens où de nouveaux modules seront proposés.

PEARSON: création d'une nouvelle filiale

Mila Valsecchi, directrice générale de Pearson Italia, déclare : « Nous sommes convaincus que l'utilisation d'une plateforme aussi innovante qu'Atticus, fondée sur des algorithmes d'IA, va véritablement permettre de soutenir l'apprentissage du latin, en fournissant à chaque élève une formation et un parcours d'apprentissage personnalisés. Et, la technologie d’EvidenceB est au cœur de cette révolution des modes d’apprentissage. Nous sommes donc ravis de cette collaboration très prometteuse et nous avons hâte d’aller encore plus loin avec eux ».

« EvidenceB est très heureux de mettre son innovation au service de Pearson, acteur historique de l’accompagnement des enseignants, pour ouvrir ensemble cette révolution de la personnalisation par l’intelligence artificielle », ajoute Catherine de Vulpillières, cofondatrice et directrice générale d’EvidenceB.

Une dimension internationale

La signature de ce partenariat s’inscrit dans un contexte de forte croissance à l’international pour la start-up qui réalise d’ores et déjà 20 % de son activité en dehors du marché français, en Europe, Asie et Afrique.

Les outils pédagogiques d'EvidenceB ont ainsi déjà séduit de grands éditeurs de manuels scolaires tels que Hatier, Nathan, Bordas ou encore Marshall Cavendish, leader à Singapour pour l’enseignement des mathématiques. EvidenceB est également en discussion avec plusieurs Ministères de l’éducation à l’étranger et plusieurs nouveaux éditeurs aux États-Unis et en Scandinavie.