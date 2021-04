États-Unis : des étudiants dénoncent la censure d'une rencontre avec Angela Davis

Le 30 mars, The Butler Collegian, journal publié par les étudiants de l'établissement, reproduit dans ses pages une lettre ouverte, signée par Roua Daas, à la tête d'une association estudiantine. Celle-ci dénonce l'annulation, « sans avertissement ni débat », d'une rencontre avec Angela Davis, programmée le 1er avril.

« L'administration a annulé de manière abrupte et unilatérale l'événement, sans la participation et sans avertir les responsables étudiants qui ont travaillé sur l'organisation de celui-ci pendant quatre mois », accuse-t-elle. D'après Daas, l'administration a avancé des raisons « peu crédibles » : « procédure incomplète », « problème de calendrier »...

L'étudiante assure aussi que l'événement aurait subi des pressions en raison des soutiens d'Angela Davis à la cause palestinienne, à plusieurs reprises au cours de jours précédents.

Frank Ross, vice-président chargé des affaires étudiantes au sein de l'université, a de nouveau mis en avant des problèmes logistiques pour justifier l'annulation du 1er avril, soulignant que l'événement pourrait bel et bien être organisé ultérieurement.

Protéger la liberté d'expression

L'organisation PEN America, qui défend la liberté d'expression des écrivains, s'inquiète elle aussi de la décision et de son contexte. « On ne peut justifier l'annulation par l'administration d'une université d'un événement organisé par des étudiants dans quelques rares exceptions seulement, et rien n'indique qu'il s'agisse ici de l'une d'entre elles », a souligné dans un communiqué Jonathan Friedman, responsable de la liberté d'expression et de l'éducation pour PEN America.

D'après Friedman, l'université aurait tout intérêt à se montrer « transparente et limpide » au sujet des arguments l'ayant mené à décider l'annulation de l'événement. L'organisation demande une nouvelle date, au plus vite, pour la rencontre avec Davis.

Un représentant républicain de l'Indiana, Jack Jordan, a récemment déposé un amendement auprès du Sénat américain qui instituerait une obligation, pour les universités, de rendre compte de l'état de la liberté d'expression dans les campus.

« Nous devons savoir si il existe des problématiques relatives à la liberté d'expression dans les universités de l'Indiana, pour pouvoir agir à ce sujet », explique-t-il à l'IndyStar. Sauf que la proposition de Jordan inquiète quelque peu : elle réclame aussi un relevé des positionnements idéologiques des professeurs, cours, intervenants et associations étudiantes, pour déterminer l'équilibre entre « libéraux » et « conservateurs »...

Photographie : Angela Davis en 2019 (Romerito Pontes, CC BY 2.0)