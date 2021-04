80 années après son écriture, un roman sulfureux de Richard Wright publié

Avec Un enfant du pays (1940) et son autobiographie, Black Boy (1945), notamment, Richard Wright a obligé les États-Unis à regarder en face les conséquences de la ségrégation et des lois racistes en vigueur. Mais un de ses romans, The Man Who Lived Underground, écrit en 1941, n'a jamais été publié à l'époque. D'après son petit-fils, la description crue des violences policières à l'encontre des Afro-Américains expliquerait la timidité des éditeurs.