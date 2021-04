Tolkien invité à Versailles

Le festival aura lieu le vendredi 9 avril avec au programme des conférence qui s'étalent sur toute la journée :

9h – 10h15, Catastrophes naturelles et merveilles mythologiques. De l’Atlantide à Thyphon. Olivier Pascal-Moussellard, grand reporter à Télérama, sera le modérateur de cette conférence avec pour invités Jean-Louis Poirier, philosophe, et Laure de Chantal, normalienne et agrégée de lettres classiques.

10h30 – 11h45, Tolkien et la littérature antique. Isabelle Pantin, professeure de littérature française à l'École normale supérieure et chercheuse associée à l'Observatoire de Paris et Sandra Provini, Maîtresse de conférences à l'Université de Rouen-Normandie et membre du CÉRÉdI seront les invités de Olivier Pascal-Moussellard.

13h30 – 14h45, Tolkien au carrefour des époques et des cultures. Olivier Pascal Moussellard accueillera Vincent Ferré, Professeur des Universités spécialiste de J. R. R. Tolkien. À noter que seule cette conférence ne sera pas diffusée en ligne.

15h – 16h, Constantin, empereur bâtisseur. Gilles Heuré, grand reporter à Télérama, sera le modérateur avec autour de lui Vincent Puech, maître de conférences HDR à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, directeur de l'Institut d'Etudes culturelles et Internationales.

16h15 – 17h45, Les écritures cunéiformes : déchiffrement, fonctionnement, usages. Gilles Heuré avec à ses côtés Brigitte Lion, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Cécile Michel, directrice de recherches au CNRS.

Aux vues des conditions sanitaires, es conférences auront lieu en distanciel via des liens zoom. Elles seront accompagnées d'une captation audiovisuelle pour une diffusion au public le plus large sur le site versailles.fr et accessibles en direct via la chaine YouTube de la ville.

Pour aller plus loin, retrouvez ici la bibliographie proposé en partenariat avec la librairie Guillaume Budé.