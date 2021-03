Game of Thrones : le Grand tournoi d'Harrenhal bientôt sur les planches

Les productions audiovisuelles ne suffisent plus à George R.R. Martin et à sa dantesque saga, puisqu'il se tourne désormais vers Broadway et les planches, qui accueilleront dès 2023 un spectacle à très gros budget. Celui-ci, dont la trame sera signée par Martin lui-même, mettra en scène le Grand tournoi d'Harrenhal, qui s'est déroulé 16 ans avant les événements principaux du Trône de Fer.

Simon Painter et Tim Lawson produiront le spectacle, assistés par Kilburn Live. George R.R. Martin, de son côté, sera secondé par le dramaturge britannique Duncan MacMillan, connu, notamment, pour avoir adapté 1984 de George Orwell pour la scène.

Le metteur en scène Dominic Cooke viendra parfaire ce trio de choc, pour un spectacle d'ores et déjà très attendu, annonce The Hollywood Reporter. « Travailler avec eux (quand nous pouvions nous retrouver, avant la pandémie) a été un privilège, et j'ai hâte de pouvoir reprendre notre travail ensemble », a souligné Martin dans un communiqué.

Outre New York, à Broadway, le spectacle devrait s'arrêter à Londres et en Australie, selon les premières informations.

Parmi les personnages présents lors du tournoi, et que l'on peut donc attendre sur scène, le roi Aerys II Targaryen, Jaime Lannister, Robert Baratheon, Brandon Stark ou encore Jon Arryn...

Ce projet vient s'ajouter aux nombreuses séries dérivées de Game of Thrones attendues sur HBO, ainsi qu'à d'autres productions auxquelles George R.R. Martin participe.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0