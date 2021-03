Le salon Japan Expo reporte sa 21e édition à l'été 2022

Un nouveau report confirmé pour la 21e édition de la Japan Expo, déjà décalée en 2020 pour des raisons sanitaires. Le rendez-vous est désormais donné à l'été 2022 au Parc des Expo de Paris-Nord Villepinte. Depuis Japan Expo Sud, en mars 2020, aucun événement physique Japan Expo n'a eu lieu.

« L’organisation d’un festival tel que Japan Expo, 3e salon de France, est portée par une équipe de 20 personnes salariées à plein temps et 450 saisonniers, qui travaillent sur la programmation des 16 scènes du festival, préparent la venue des 72 artistes, la logistique des 900 stands, et l’accueil des 3650 accrédités, des 5000 exposants et des 250.000 visiteurs. C’est une orchestration complexe et une coordination subtile qui s’élabore sur la durée », précisent les organisateurs.

Dans un souci de transparence, la société Sefa Event souligne, dans son communiqué, avoir reçu « un certain nombre d’aides de l’État (activité partielle et fonds de solidarité) » et bénéficié d’un Prêt Garanti par l’État.

Toutefois, « [m]ême si nous avons réduit au maximum les frais de l’entreprise, ces aides ne nous permettent pas de les couvrir totalement. Ces frais ont englouti notre épargne et chaque mois, le reste à charge grignote un peu plus l’argent du Prêt. Prêt qu’il nous faudra évidemment rembourser, une fois la crise passée voire avant au vu des courriers que nous recevons régulièrement ».

Les organisateurs indiquent que, pour le moment, Japan Expo Sud à Marseille, doit toujours se dérouler du 18 au 20 février 2022, au Palais des Congrès et des expositions Marseille Chanot.

Photographie : Japan Expo 2014 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)