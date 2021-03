Avec le rachat de Houghton Mifflin Harcourt, Orwell cohabite avec Fox News

Un nouveau mouvement de grande ampleur s'annonce dans l'édition américaine, quelques mois après la vente de Simon & Schuster à Bertelsmann par ViacomCBS. News Corp, candidat malheureux pour le rachat de S&S, justement, a jeté son dévolu sur HMH Books & Media, pour un montant dévoilé de 349 millions $ (près de 300 millions €).

Dans un communiqué, le groupe News Corp se félicite de l'acquisition d'un des catalogues les plus prestigieux de l'édition outre-Atlantique, en raison des fameux titres qu'il contient. La trilogie du Seigneur des Anneaux et d'autres œuvres de Tolkien, mais aussi 1984 et La Ferme des Animaux de George Orwell, sont notamment cités par la multinationale.

News Corp rappelle à ce titre que 60 % du chiffre d'affaires 2020 de HMH Books & Media provient de ce fonds très précieux, au sein du catalogue général. Qui plus est, HarperCollins détient déjà les droits d'exploitation des œuvres de Tolkien au Royaume-Uni : l'empire Murdoch a littéralement pris possession de la Terre du Milieu sur une bonne partie du bassin anglophone...

Édition concentrée

L'acquisition, qui doit être validée par les autorités de la concurrence, devrait aboutir au cours du quatrième trimestre 2021, indique News Corp. Pour rassurer les investisseurs, la multinationale annonce d'ores et déjà des économies du côté de HarperCollins.

Fabrication, distribution et autres points logistiques seront revus, pour gagner en efficacité, et de nouvelles exploitations de licences, des deux côtés de l'Atlantique, sont attendues. Sur les deux prochaines années, HarperCollins dégagera 20 millions $ (environ 17 millions €) d'économie par an, promet News Corp.

Cette acquisition dans le domaine de l'édition intervient une semaine après l'achat du quotidien Investor's Business Daily par News Corp, pour 275 millions $ (environ 234 millions €). Particulièrement présente dans le domaine des médias, la multinationale possède notamment les réseaux Fox (dont Fox News), Sky ou encore Star.

Les libraires et les auteurs américains, déjà inquiets du rachat de Simon & Schuster par Bertelsmann, pourront à nouveau fait part de leur crainte, avec cette nouvelle démonstration d'une concentration qui s'accélère dans le secteur. HarperCollins, principal instrument de News Corp dans le domaine de l'édition, fait en effet partie des « Big Five », les plus grandes sociétés du secteur, qui ne sont d'ailleurs plus que quatre suite à ces récentes acquisitions.

Photographie : siège de News Corp à New York, en 2009 (Edgar Zuniga Jr., CC BY-ND 2.0)