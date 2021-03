La possibilité d'un prix unique du livre revient en Suisse

« Il ne s’agit pas d’un simple bien de consommation, mais d’un bien culturel. Et il mérite certaines dérogations aux lois du marché », indique-t-il à 24 heures. Mais il n’est pas seul dans l’entreprise : Vincent Maître, Conseiller national du Parti Démocrate-Chrétien de Genève se lance également dans l’aventure. Avec un certain héritage : en 2004, son père décédé en 2006, Jean-Philippe Maître (également PDC) avait porté le fer pour la première fois sur le sujet du prix unique.

Deux hommes pour mener un tel combat devant Berne, il n’en faudrait pas moins : la question d’un prix réglementé en Suisse avait finalement échoué en 2012. Le referendum de mars rejetait à 56 % l’hypothèse d’une législation — bien que la partie alémanique du territoire se soit largement opposée à la Suisse romande. Le ministre de l’Économie, Johann Schneider-Ammann, estimait alors que le livre serait mieux valorisé, en demeurant dans un marché libre.

Pourtant, depuis 2004, et au terme de sept années de négociations, le projet de loi avait été adopté en mars 2011 par les deux Chambres. Un an plus tard, le referendum avait enterré le proje : Satan ne ferait pas son entrée en librairie, comme l’affirmaient les opposants au projet... jusqu’à aujourd’hui, peut-être.

L'économie fragile de la librairie

Entre 2013 et 2018, la Suisse a perdu près de 120 librairies — de 579 à 460. Entre 2000 et 2003, expliquait Françoise Berclaz, présidente des libraires de l’association suisse des éditeurs, diffuseurs, et libraires (ex ASDEL, devenu LivreSuisse), une cinquantaine d’établissements avait fermé. (voir RTS). Ce sont 2600 emplois (temps plein) que le pays comptait en 2013, contre 1859 désormais.

Mathias Reynard pointe : « Le prix du livre a aussi été adopté par la plupart des pays autour de nous et est soutenu par les professionnels de la branche. » Et même la Suisse alémanique, farouche partisane du non en 2012, serait susceptible de revenir sur ses positions, estime le conseiller. « Nous ne sommes plus face à la seule exception française. »

L’analyse est bien connue : les best-sellers qui tirent l’économie d’une librairie, s’ils sont proposés à un tarif bas, ne permettent pas de tirer son épingle économique du jeu.

Dans le volet essai, de son ouvrage Le funambule du livre, Pascal Vandenberghe pointait que la bibliodiversité, et ressource première du libraire, passe par la vente de petits volumes pour un grand nombre de références, dans les librairies Payot. Ainsi, les titres vendus entre 10 et 499 exemplaires représentent plus de 75.000 références. Soit près de 70 % du volume global des ventes, mais 34 % des références globales.

En outre, l’échec de 2012 s’explique notamment par la campagne de Migros (grande surface alimentaire), qui fait peser le surpoids de la représentation alémanique. Et adepte du prix allégrement remisé…

L'opposition, toujours opposée

En 2021, les GAFA, Amazon en tête de liste, ont remplacé les grandes surfaces prédatrices dans le commerce du livre. Et l’arrivée d’une nouvelle initiative en faveur d’un protectionnisme qui riposterait face aux géants américains. L’unanimité à portée de main ? Pas pour autant : du côté du Parti libéral-radical (PLR), on ne veut toujours pas entendre parler de la moindre législation.

Le Conseiller national Philippe Nantermod (Valais) avait lutté en 2012 et s’apprête à reprendre les armes. Évoquant « une ânerie », il pointe que « les librairies n’ont pas disparu, bien au contraire. Et la lecture n’est pas du tout en recul ». Pour lui, le prix unique reviendrait à « assurer une rente de situation à quelques importateurs qui ne supportent pas la concurrence en ligne. C’est indéfendable, et ça va à l’encontre de tout ce que nous entreprenons pour lutter contre les cartels et pour des prix corrects ».

Structurellement, les ventes de 2020 auront, sur la fin de l’année, compensé les pertes du printemps, notait une enquête de la RTS. Le groupe Payot, nous assurait son PDG, concluait l’année avec 2 % de hausse et côté alémanique, les résultats seraient au final identiques en 2020 à ceux de 2019.

Agenda politique international ?

L’initiative parlementaire portée par Mathias Reynard (soutenue par 32 cosignataires) pointe tout à la fois le rôle essentiel des librairies et le risque d’appauvrissement culturel pour le pays que leur disparition laisse craindre. « L’absence de réglementation sur les prix conduit à une détérioration de la qualité et de la diversité, avec une concentration entre les mains de grands groupes qui centrent leur stratégie sur les best-sellers », écrit-il.

Et d’ajouter : « Cela se fait au détriment du public, de la branche et de la diversité culturelle. Le livre n’est pas un simple produit commercial. C’est un véhicule essentiel de la culture. » Reste à savoir comment les professionnels de l'édition en Suisse ont accueilli la nouvelle : manifestement, peut d'être eux étaient informés de ce projet.

Fait intrigant, à quelque 7000 km de Berne, à Montréal, la députée Québec Solidaire, Ruba Ghazal, vient elle aussi de relancer le débat sur un prix unique au Québec — qui fut écarté par les autorités provinciales en 2014.

Katherine Fafard, directrice générale de l’Association des Libraires du Québec, analysait simplement la situation : « Voilà dix ans, quand le combat a été mené, nous sortions d’une période catastrophique pour la librairie, avec des fermetures à foison. Aujourd’hui, on en compte autant qui ouvrent qu’il n’y en a qui ferment. Les chiffres de vente explosent — sans que ce soit un signe de meilleure rentabilité cependant. Mais les Québécois ont renoué avec leurs commerces, leurs librairies : le moment est idéal pour reparler du prix unique, justement parce que nous sommes dans une période faste. »