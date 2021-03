Open content : particpez à la diffusion de la culture avec Wikimedia

Open content : Wikimedia destination de choix

L’événement fait suite à une première édition qui abordait l’ensemble des projets Wikimedia dont l’encyclopédie Wikipédia. Cette édition 2021 se concentre sur les enjeux de l’ouverture des contenus (images d’œuvres numérisées, documents d’archives, vidéo, etc.) en licences libres par les institutions culturelles. Une démarche communément appelée Open content en lien avec les politiques mieux connues d’Open data. La France subit un retard dans ce domaine, bien que certaines études aient déjà démontré l’importance de la diffusion des images patrimoniales et les risques liés à leur rétention.

En matière d’accès et de diffusion des œuvres et documents numérisés par les institutions culturelles, ce sont la médiathèque libre Wikimedia Commons, 70 millions de fichiers, et la base de connaissance Wikidata qui font office de référence naturelle. Ces deux projets sont liés à l’encyclopédie Wikipédia qui bénéficie directement de leurs contenus.

Pourquoi l’Open content ?

Pourquoi Wikimedia a-t-elle décidé d’ouvrir et de diffuser ses images au plus grand nombre ? Voilà l’une des questions principales qu’un établissement culturel peut se poser.

L’ouverture des contenus sous licences libres et leur diffusion constituent une démarche qui permet à une grande partie d’entre eux de s’adapter aux nouveaux usages du numérique collaboratif. De nouvelles opportunités d’accessibilité et de diffusion des richesses patrimoniales pour les institutions culturelles. Une œuvre numérisée appartenant au domaine public est ainsi diffusée à des publics variés, chercheurs, étudiants, amateurs pour tout type d’usage. Cette démarche offre une nouvelle vie aux œuvres et de nouvelles audiences aux institutions culturelles parmi lesquelles les établissements sous tutelle de l’état ou des collectivités qui remplissent au passage leur mission de service public.

Toutes les institutions culturelles sont invitées à se retrouver autour de cette thématique, car elles jouent un rôle fondamental dans la diffusion et la valorisation de données et contenus souvent cloisonnés, dont les usages évoluent à l’ère du numérique et dont de nombreuses audiences sont encore privées.

Cette journée en ligne propose aux agents culturels et directions d’établissements de plonger au cœur de ces enjeux en bénéficiant de témoignages d’établissements culturels de nature et taille variées. Parmi les intervenants seront présents Paris Musées, le Musée de Bretagne, les Archives nationales, le musée Saint-Raymond, la Bibliothèque interuniversitaire de Santé, la ville de Marseille ou encore les musées de Reims.

Toutes les informations concernant l’évènement sont disponibles sur la page internet dédiée.

Crédit illustration : Wikimedia