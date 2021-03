Streaming, série : Potter fait couler l'argent à flots, mais Rowling...

WarnerMedia et Rowling — disons, l’univers Harry Potter — voici une union délicieuse, et lucrative depuis des années. Pourtant, les déclarations de la romancière sur les réseaux sociaux ont provoqué des levées de boucliers sévères et autres réactions tout aussi négatives. Avec plus de 500 millions d’exemplaires de la saga Potter vendue dans le monde, et quelque 9 milliards $ au box-office générés par les films, la manne est évidente.

En face, un certain Disney+ a effectué un décollage stupéfiant avec l’arrivée de ses franchises Marvel et Star Wars, diffusées en streaming. Et pour l’heure, HBO Max (propriété d’AT&T) est à la traîne. Encore que : il se murmure qu’une série d’émissions basées sur les films, voire une adaptation de la pièce de théâtre, The Cursed Child en long-métrage, sont dans les tuyaux, indique CNBC. Qu’en est-il ?

Jason Kilar, PDG de WarnerMedia, soulignait récemment combien Harry Potter tient encore le haut du pavé. « Nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir nous associer à JK Rowling », ajoutait-il. Car bien entendu, l’entreprise tente d’aller plus loin dans l’exploitation des œuvres — les films Potter, ou Fantastic Beasts. Sauf que Rowling a cédé les droits exclusifs par un accord de licence en 2016, à NBCUniversal, pour la diffusion à la télévision.

Vente de livres, hauts et bas

Dans ce contexte, les déclarations de Rowling concernant les personnes trans auront pesé dans la balance. Selon NPD BookScan, les ventes n’ont augmenté que de 10,9 % entre mai et juin 2019/2020. Cela alors que les ventes de fiction avaient augmenté en juin 2020 de 31,4 %. Et ajoutons qu’en 2019, Rowling dépassait la moyenne nationale de l’industrie, avec 33,2 % de croissance.

En juillet et août, des livres qui se sont moins vendus… bien qu’au final, sur 2020, on assiste à une remontée puisque les ventes ont progressé de 16 % sur l’ensemble de l’année.

Les contrats, ou l'art de l'enchère

Un détail ? Probablement. Une anecdote. Possible : Rowling reste la plus grande vendeuse de livres au monde, incontestablement. Alors persiste cette épine dans le pied de WarnerMedia, et l’accord passé avec NBCUniversal. Selon certains, les commentaires de Rowling freineraient d’une part les projets d’adaptations audiovisuelles prévues et la perspective d’une série Harry Potter.

EXPO: Les animaux fantastiques, en 2022

De l’autre, l’accord de 2015, d’une valeur de 250 millions $ tout de même, offre à NBC les droits de diffusion jusqu’en 2025 de toutes les productions Potter déjà réalisées. Un deal mené bien avant la création de HBO Max, mais qui finit par être pesant. D’ailleurs, un pacte permet de partager les droits numériques — par lesquels HBO peut diffuser en streaming — et télévisuels, qui maintiennent chez NBC l’exclusivité.

Fin de la partie ? Pas tout à fait : en 2025, les droits de NBC prennent fin, mais n’iront pas nécessairement chez WarnerMedia. Là encore, de nouvelles négociations devront intervenir. Et si NBC a versé de jolis montants, cela ne rendra pas la tâche plus aisée dans les discussions à prévoir : WarnerMedia ne lâchera jamais Potter, une obstination qui aura un coût.

Et tout cela avec en trame les sorties que Rowling peut réaliser…

Crédit photo : ActuaLitté