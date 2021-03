Mondadori clôt l’année 2020 avec un résultat positif de 4,5 millions d’euros

Le groupe a bénéficié de la résilience du marché du livre, qui — lit-on dans la note — « constitue désormais la composante la plus importante de l’activité, contribuant à hauteur de 92 % à la rentabilité ». En 2020, le marché du livre a fait preuve d’une « extraordinaire capacité de récupération : après la réouverture progressive des librairies après le premier confinement, le secteur a montré une reprise constante, culminant avec une croissance au quatrième trimestre d’environ 17 % (par rapport à la même période en 2019) ; en référence à l’année entière, la hausse du marché s’est élevée à 3,3 %. »

D'autre part, une « contribution importante au dynamisme du marché du livre est venue du développement du canal du commerce électronique, qui a connu une croissance à deux chiffres en 2020, et de la pénétration accrue des livres en format numérique (ebooks et livres audio), dont l’incidence sur les revenus totaux du secteur s’élève à 7,4 % ».

La part de marché du groupe Mondadori s’est établie à 24,8 %. Au cours de l’année 2020, 4 titres des maisons d’édition du Groupe se sont classés dans les dix meilleures ventes de livres (en valeur) de l’année, comme le rappelle le communiqué de presse. Parmi les livres mentionnés, Fu sera e fu mattina de Ken Follett (Mondadori) en première place au classement général, un livre de cuisine de Benedetta Rossi, Insieme in cucina (Mondadori Electa) en sixième position, Come un respiro de Ferzan Ozpetek et La misura del tempo de Gianrico Carofiglio (Einaudi) respectivement en neuvième et dixième position.

Des segments en baisse

Le domaine des médias a enregistré un chiffre d’affaires de 197,6 millions d’euros (-23 % par rapport à 256,6 millions d’euros en 2019 ; -17,5 % net des titres vendus à la fin de 2019). Les recettes publicitaires ont diminué d’environ 28 % sur une base totale. En tenant compte des discontinuités de périmètre, la réduction serait de 23 %.

Les revenus de la diffusion (kiosques et abonnements) ont eux aussi diminué d’environ 24 %, en raison de la vente des cinq journaux déjà mentionnés et de l’impact Covid-19 ; à périmètre constant, la baisse aurait été d’environ 14 %. Enfin, les revenus des produits complémentaires ont baissé d’environ 26 % par rapport à 2019 (baisse d’environ 24 % nette de la vente des cinq titres).

En outre, un plan de maîtrise des coûts opérationnels et structurels a été lancé, pour un montant d’environ 48 millions d’euros, « ce qui a permis à l’entreprise d’accroître son efficacité et de maintenir sa rentabilité même dans un contexte fortement dégradé ».

Un futur axé sur le livre et des acquisitions en vue ?

Pour 2021, le groupe « entend poursuivre le travail de consolidation de son leadership dans le domaine du livre — tant sur le segment de l’édition scolaire que sur celui de l’édition professionnelle, en augmentant sa pertinence et son incidence sur l’ensemble de l’activité du groupe — et compléter ses compétences et son offre dans le domaine du numérique ».

En ce qui concerne les acquisitions, Antonio Porro, qui remplacera en avril Ernesto Mauri au poste d’administrateur délégué a déclaré en avoir beaucoup en tête. En ce qui concerne les magazines, Mondadori tient enfin à maintenir son périmètre.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0