Illustratrice et poètesse américaine, Joan Walsh Anglund est décédée

C’est dans les années 80 que Nathan se lance dans l’édition de ses œuvres — trois en tout — qui n’ont depuis pas connu de réédition. Pourtant, Joan Walsh Anglund aura vendu en 2014 plus de 45 millions d’ouvrages, annonçait son éditeur, à travers le monde. 50 millions, lors de ce nouveau recensement, effectué à l’occasion de sa mort…

En tout, on lui doit 120 livres, traduits dans de nombreuses langues, mais finalement, l’émotion que suscitaient ses dessins ne nécessitait pas vraiment d’être traduits, assure son éditeur.

Ses personnages, des enfants au visage rond, n’avaient ni bouche ni nez : de quoi permettre au lecteur de tout pays de se plonger dans les aventures, et de projeter ses propres émotions.

« Je pense que j’essaie peut-être de revenir à l’essence de l’enfance, pas seulement en dessinant un enfant réaliste et spécifique, mais plus, je tente de capturer ce sentiment qu’ont tous les enfants — celui de l’enfance elle-même », expliquait-elle.

Raison pour laquelle ses dessins avaient une ambiance presque intemporelle, toujours accompagnée d’un vague sentiment de nostalgie.

Avec son tout premier livre, A Friend Is Someone Who Likes You, publié en 1958, elle débuta sa carrière : son mari, découvrant le manuscrit, l’avait fait parvenir à la maison Harcourt, à New York. La famille vivait là-bas à cette époque. Mais originaire du Midwest, Joan avait migré dans la Big Apple en redoutant de ne jamais y rencontrer de compagnon.

En 2015, les services postaux américains avaient réalisé un timbre, pour célébrer la poétesse Maya Angelou, avec cette citation de Joan : « Un oiseau ne chante pas parce qu’il a une réponse. Il chante parce qu’il a une chanson. » Le tout provoquant un micro scandale puisque laissant entendre que la citation était de Maya Angelou, rapporte le Washington Post.

D’ailleurs, le président Obama s’était fait prendre en 2013, en attribuant à Angelou cette phrase, lors d’une cérémonie officielle…

Crédit illustrations : © Joan Walsh Anglund