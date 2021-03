Nouvelle tentative de la France insoumise pour taxer le Domaine public

Repérée par NextINpact, une proposition de loi portée par la France Insoumise, revient donc sur l’idée d’aller chercher de l’argent dans le domaine public. La législation instaurerait un « domaine public commun afin de lutter contre la précarité des professionnels des arts et de la culture ». Dans l’exposé, les parlementaires qui accompagnent le texte évoquent l’allongement des droits patrimoniaux, comme « l’extension du domaine de la cupidité ».

[Elle] qui conduit ni plus ni moins à une privatisation larvée et pérenne des œuvres, et parfois leur inaccessibilité : certaines œuvres musicales ne sont plus publiées par ceux qui en ont le droit, car ce n’est pas rentable. – Proposition de loi

Et bien entendu, Victor Hugo n’est jamais loin pour inciter à « entamer la reconquête du domaine public, du partage et de la gratuité, contre la rente et l’héritage, contre l’accaparement privé et la rentabilisation financière maximale de tout, même de la beauté et de l’esprit ». Et cette fois, Jean Zay intervient, lui qui citait Alfred de Vigny et sa volonté de voir les revenus de son œuvre partagés entre « la famille et la nation ».

Pour autant, Victor Hugo si pratique en ces circonstances, n’avait pas à l’esprit d’introduire une notion aussi restreinte de domaine public payant. De fait, il envisageait la possibilité d’un « domaine public immédiat » non pas constituer une rente perpétuelle au profit des ayants droit des auteurs, mais servir au financement des jeunes créateurs pour les aider à prendre leur essor.

Au secours des créateurs

La France insoumise avait déjà tenté ce tour de passe-passe en janvier 2019, toujours avec les mêmes arguments. Les trois points de loi que les parlementaires posent sont donc les suivants :

– durant la vie de l’autrice ou de l’auteur, les droits patrimoniaux sur l’œuvre s’exercent sans changement avec la situation actuelle ;

– à partir du décès de l’autrice ou de l’auteur et pendant 70 ans, une redevance est créée au bénéfice d’une nouveau « domaine public commun », sur la base d’un partage par moitié des droits à percevoir avec les ayant.es droit ;

– à l’issue de cette période de 70 ans, les œuvres continuent de tomber dans le domaine public dans les conditions actuelles.

Or, l’argent collecté, qu’en adviendrait-il ? Il lutterait contre la précarité des artistes-auteurs :

À titre d’exemple, un dessinateur de bande dessinée sur deux a un revenu inférieur au SMIC ; un sur trois vit sous le seuil de pauvreté. On est bien loin des bienfaits pour le PIB de « l’économie culturelle et créative », vantés hâtivement par le Gouvernement actuel et ses récents prédécesseurs, et qui confondent la mesure globale et la situation des premières personnes concernées. – Proposition de loi

Ainsi, on aboutit à l’idée que le domaine public commun « contribue à financer la protection sociale et la création des professions créatives qui ne bénéficient pas actuellement du régime des intermittent.es du spectacle, sous la forme de la création d’un nouveau régime d’indemnisation du chômage à négocier entre ces professions artistiques et ceux qui commercialisent sa création (éditeurs. trices, galeristes...) ».

La répétition, ou l'art de la pédagogie

Rappelons d’ailleurs que le candidat Mélenchon, dans son programme pour la dernière présidentielle, avait déjà envisagé cette option. Elle devait abonder un fonds pour le financement des cotisations sociales à destination des créateurs. Il s’agissait de taxer l’utilisation commerciale des œuvres du domaine public.

[L]orsqu’on aura passé le délai, 30 ans, 40 ans, 70 ans d’après l’Union européenne, qui veut à tout prix que les éditeurs puissent, quelle que soit l’édition, ramasser le plus longtemps possible, le plus possible. Eh bien, on mettrait les mêmes droits qu’avant, ou un peu moins, et ces droits seraient versés à une caisse qui alimenterait la cotisation sociale des créateurs. Cela s’appelle socialiser le domaine public de la création. – Jean-Luc Mélenchon

L’idée avait, dès 2014, été avancée par celle qui était alors présidente de la Société des Gens de Lettres, Marie Sellier : « Il s'agirait alors de taxer la vente d'œuvres entrées dans le domaine public, ce qui n'impacterait l'éditeur que de quelques centimes par ouvrage. Un procédé relativement indolore, qui apporterait un financement à la retraite des auteurs. »

Peu avant, pourtant, le rapport Lescure, remis à l’époque à Aurélie Filippetti en mai 2013, avait suggéré un renforcement au contraire du domaine public. Justement en faisant en sorte que l’expression ne soit plus définie en creux dans les textes, mais par un droit positif. L’approche était fulgurante considérant que « la consécration d’une définition positive du domaine public ne relève pas d’une logique purement symbolique : elle permettrait de renforcer la protection du domaine public face aux menaces que différentes pratiques, notamment dans le champ numérique, font peser sur lui ».

Trois ans plus tard, Fleur Pellerin, qui avait pris place rue de Valois, jetait l'idée à la poubelle, estimant que cette définition positive ne ferait « fragiliser la création ».

